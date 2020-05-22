桃園市舞廳、酒店何時復業？　鄭文燦：研擬解封辦法中

▲針對國內疫情逐漸舒緩，桃市舞廳、酒店何時能解封復業？桃園市長鄭文燦22日表示，市府正研擬解封辦法，但須做好防疫達標。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國內疫情有逐漸紓緩跡象，桃園市舞廳與酒店業者引頸企盼何時解封復業，市長鄭文燦22日表示，市府已評估讓業者提出恢復營業申請，相關解封辦法也正在研擬中，市府會派員稽查並同步實施消防安檢可行性。

鄭文燦22日主持市府防疫專案會議後受訪指出，未來「防疫新生活運動」勢必會常態化，市府將針對7月份以後的各項活動，以「活動可以開放，防疫必須達標」之標準，以個案檢討、逐步解封。

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至於桃園市舞廳、酒店何時能解封？鄭文燦認為，市府正在研擬解封辦法，評估讓業者提出恢復營業申請，再由市府派員稽查並同步實施消防安檢的可行性，但前提必須是防疫要達標。

▲桃園市長鄭文燦22日在防疫專案會議中提出，未來請經發局針對美容業者推出「防疫安心」認證標章，協助業者走出疫情黑暗期。（圖／記者沈繼昌攝）

市府推動「防疫安心餐廳」認證標章備受好評，鄭文燦強調，衛生局將持續推廣，嚴格為市民做好衛生檢查等把關工作，依循防疫安心餐廳模式，由經發局針對美容美髮業者推出「防疫安心」認證標章，以幫助美容美髮業者盡快走出疫情期間少了洗頭客人，導致收入大減黑暗期，讓市民能安心消費。

此外，市府等公務單位推動實名制洽公已經很上軌道、非常順暢，鄭文燦認為，疫情若進一步趨緩，市府會研議不強制洽公民眾戴口罩的可行性與實施期程。

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