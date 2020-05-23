雲林友善農業環境　縣府投入1125萬改善北港新生、後溝子重劃區農水路

▲雲縣府將投入1125萬元經費改善雲林縣北港鎮新生及後溝子(二)農地重劃區農水路，改善路面龜裂、排水溝崩塌、雜草叢生等情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮新生及後溝子(二)農地重劃區農水路破損嚴重，縣府將投入1125萬元經費改善農路、排水，讓農民出入更加平安，農產品運輸更便捷；22日與縣議員黃文祥、蕭慧敏、北港鎮長蕭永義等人共同會勘，了解道路狀況並聽取居民意見。

北港鎮新生及後溝子(二)農地重劃區早於民國72~94年辦理重劃完竣，重劃面積分別為1,514及250公頃，因年久失修，不僅區內農路破損不堪，路面龜裂嚴重，排水溝渠也出現崩塌、雜草叢生等情形，造成農民使用困難並有安全之虞。

雲林縣政府籌措經費改善，地政處長黃凱達指出，今日會勘一為北港鎮新生農地重劃區府番段154地號農路排水改善工程，改善農路長度500公尺、寬7公尺及水溝長度360公尺，經費計855萬元；二為北港鎮後溝子(二)農地重劃區聖平段578、574等地號東西17路農路改善工程，改善農路長度900公尺、寬度5公尺，經費計270萬元，工期分別約需90及45天。

雲林縣長張麗善表示，縣府除自行籌措經費外，亦積極向中央爭取經費改善農水路等，盼能改善農地重劃區農水路，讓農民於安全優質的耕作環境下，創造出更多優質農產品，提高縣民工作與生活的品質。

▲雲林縣北港鎮新生及後溝子(二)農地重劃區農水路破損嚴重，縣府將投入1125萬元經費改善農路、排水。（圖／記者蔡佩旻攝）

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