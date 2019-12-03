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「愛在畫中」慢飛天使巡迴展　侯友宜鼓勵創作傳遞生命力量

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▲「愛在畫中」慢飛天使巡迴展 侯友宜鼓勵創作傳遞生命力量。（圖／新北市政府提供）

▲「愛在畫中」慢飛天使巡迴展，侯友宜鼓勵創作傳遞生命力量。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

響應國際身障日，新北市政府3日舉辦第22屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展頒獎典禮，市長侯友宜頒發獎牌表揚優秀畫作得獎者、績優參展單位和合作單位，鼓勵身障朋友熱情創作的熱情，持續傳遞溫暖、幸福的力量。

「每個身心障礙朋友都是我心中的慢飛天使」，侯友宜表示，看到許多身障朋友用最堅韌的生命力量，畫出他們心中所想的彩色世界，每幅畫都充滿色彩、無限的想像空間和永不放棄精神，傳遞幸福、溫暖的力量，期許大家都能傳承「愛在畫中」精神，活出屬於自己的一片天地。

侯友宜指出，「愛在畫中」巡迴展最重要的意義，是讓更多身心障礙朋友發揮專業和創意，透過「畫」將他們的夢和對人生的想像等生命悸動故事畫編成冊，廣為宣導，希望更多人願意、探索創作者的世界，同時鼓勵慢飛天使用更積極、樂觀的生命態度不斷的往前走。

▲「愛在畫中」慢飛天使巡迴展 侯友宜鼓勵創作傳遞生命力量。（圖／新北市政府提供）

▲ 新北市長侯友宜頒發獎牌表揚優秀畫作得獎者。

今年首度獲得一般組肯定的何冠儀同學，目前就讀三重高中國中部，現與同樣罹患智能障礙的父親、姐姐及阿嬤生活在一起，冠儀的阿嬤過去肩負起撫養冠儀姊妹及家中經濟的重責，2018年度榮獲新北市政府頒獎表揚為模範身心障礙者家屬，現因罹患肺癌做化療中，冠儀心掛著阿嬤，並在作品呈現對阿嬤的感恩之情，希望自己能彈奏好聽的音樂，祝福阿嬤早日康復。

市長侯友宜欣賞何冠儀小朋友的畫作表示，何小妹妹將奶奶在生病的過程以及爸爸的無奈透過畫作表現出來，心中的力量感動許多人，市府同時募集社會資源，希望社會各界伸出援手，陪伴她共度難關，共同傳遞「愛在畫中」的溫暖幸福力量。

社會局表示，「愛在畫中」在頒獎後將正式展開巡迴展覽，即日起至2020年1月2日止在新北市府3、4樓櫥窗展出，透過畫作展覽及頒獎典禮的活動方式，不僅積極肯定身心障礙者的創作才藝，更展現創作者心靈中豐富的創意與才華，讓社會大眾經由欣賞巡迴畫展傳遞身心障礙朋友的生命能量。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲「愛在畫中」慢飛天使巡迴展 侯友宜鼓勵創作傳遞生命力量。（圖／新北市政府提供）

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