雲林黑幫「不要命」就要給砂石車撞！警揭驚人內幕　超級惡霸檢肅到案

▲雲林縣警察局各單位亦同步掃蕩各類犯罪，起獲改造手槍1枝、空氣槍1枝、海洛因毒品0.66公克、安非他命毒品45.57公克、毒品咖啡包60包、爆裂物4顆、大犁炮2發、刀械棍棒1批等贓證物。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局為維護人民生命財產安全加強掃蕩各類犯罪行為，並清除一切隱性犯罪因子，規劃相關掃蕩作為，特別針對影響轄內治安之聚眾鬥毆、暴力討債及非法槍械、毒品等指標案件，全面執行專案查緝工作，經報請臺灣雲林地方檢察署指揮偵辦，自5月18日至22日，執行全縣同步專案行動成效斐然。

雲林縣警局專案行動共計檢肅治平專案犯嫌2名，拘提、逮捕集團成員及暴力、槍毒犯罪嫌犯共超過50人，並經檢察官向法院聲請羈押4人，其中治平專案對象陳姓嫌犯，其三兄弟於雲林縣海線地區經營工程維生，涉及多件暴力恐嚇、傷害案件，又因覬覦某上市公司龐大工程利益，涉嫌壟斷拉抬混凝土交易價格。

據了解，為嚇阻外來混凝土廠商，單日即發生兩起假車禍、兩起攔車恐嚇事件致使得標廠商不敢出貨，警方經查指出，陳嫌指揮手下以危險駕駛突然變換車道致砂石車追撞，以「不要命」的方式製造假車禍，並且另兩起為半路攔阻水泥預拌車後恐嚇司機，表明不准出貨給廠商等方式要脅。

雲林縣刑事警察大隊、臺西分局會同刑事警察局偵六大隊、雲林縣調查站等單位，報請雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮，查緝陳嫌及共犯共12人到案，查扣棍棒、土製爆裂物等證物，全案依《恐嚇》、《妨害自由》、《公共危險罪》移送法辦。

另，此次專案雲林縣警察局各單位亦同步掃蕩各類犯罪，共破獲涉槍暴力案件2件2人、販賣毒品案2件6人、妨害秩序(聚眾鬥毆)案2件29人，並起獲改造手槍1枝、空氣槍1枝、海洛因毒品0.66公克、安非他命毒品45.57公克、毒品咖啡包60包(共521.39公克)、爆裂物4顆、大犁炮2發、刀械棍棒1批等贓證物。

雲林縣警察局局長顏旺盛表示，時值疫情漸趨穩定、民間經濟復甦的重要時刻，警方將全力貫徹縣長張麗善維護治安、打擊犯罪的決心，保障本縣民安居樂業的生活環境，以強力執法方式消弭各類犯罪，對於任何挑釁公權力之行為都將嚴加究辦，並溯源斷絕一切金流。

▲雲林縣刑事警察大隊、臺西分局會同刑事警察局偵六大隊、雲林縣調查站等單位，查緝陳嫌及共犯共12人到案，查扣棍棒、土製爆裂物等證物。（圖／記者蔡佩旻攝）

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