春節峽谷賞畫！「峽谷千韻」畫展　32幅藝術家寫生創作

▲「峽谷千韻」畫展於太魯閣國家公園遊客中心特展室展出。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園豐富多樣的自然生態、人文歷史及山海峽谷景觀，吸引國內外遊客參訪、體驗與專家學者進行研究及文人雅士與藝術家創作。國家公園遊客中心特展室繼「太魯閣之韻—林世雄油畫展」展覽後，農曆春節期間接續展出「藝術家看見國家公園─創藝太魯閣」系列展覽之「峽谷千韻」畫展。

為分享太魯閣之美，提升國家公園之藝術創意內涵及能見度，太管處規劃辦理「藝術家看見國家公園─創藝太魯閣」活動；邀請專業人士、藝術團體協會等藝術家們至太魯閣探訪，進行創作體驗活動，透過藝術家之眼及其創作舉辦系列展覽，以展現不同風貌的國家公園。

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▲利用春節到太魯閣走走，來一趟自然與藝文之旅。

「峽谷千韻」畫展共展出32幅作品，為太管處邀請中華亞太水彩藝術協會藝術家探訪太魯閣寫生創作成果展覽，創作類別以水彩為主。寫生創作地點包含砂卡礑步道、長春祠、燕子口、九曲洞、天祥、白楊步道等太魯閣東端中橫沿線景點，亦有2幅太魯閣族人物題材作品，將太魯閣族人文意象、峽谷雄偉磅礡氣勢與山水柔情景致，精彩展現。

由太魯閣國家公園管理處、中華亞太水彩藝術協會共同主辦的「峽谷千韻」畫展，展期自109年1月16日至3月9日止，在太魯閣遊客中心特展室展出，歡迎大家利用春節到太魯閣走走，把握機會參觀，來一趟自然與藝文之旅。

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