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大雨侵襲雲林玉米田損　張麗善建請中央公告納入天然災害救助

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▲連日豪雨加上強風，造成玉米倒伏會影響玉米行光合作用，後續生長與收成產量會較不理想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲連日豪雨加上強風，造成玉米倒伏會影響玉米行光合作用，後續生長與收成產量會較不理想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

受梅雨鋒面影響，雲林部分地區接連受豪雨並伴隨強風侵襲，虎尾鎮有玉米田傳出災情，雲林縣政府於今(23)日邀集農委會臺南區農業改良場、農糧署中區分署、虎尾鎮公所到虎尾共同勘察，雲林縣長張麗善表示，玉米田區受損率已達農業天然災害現金救助標準，建請中央從優、從寬、從速、從簡認定，速將雲林縣玉米公告救助。

雲林縣今年度一期作玉米種植面積約2658公頃，其中虎尾地區種植面積占351公頃，5月21、22二日受梅雨鋒面影響降下豪雨並伴隨強風，導致虎尾地區玉米田玉米倒伏受損嚴重，截至22日下午總計受損面積達72公頃。

農委會台南區農業改良場朴子分場分場長游添榮指出，即將進入玉米收成期，連日豪雨加上強風，造成玉米倒伏，會影響玉米行光合作用，後續生長與收成產量會較不理想，今日現勘半倒、全倒情形都有，游添榮說明，只要是半倒或是全倒受損的玉米田，都符合天然災害救助標準。

雲林縣長張麗善表示，玉米田區受損率約30%以上，已達農業天然災害現金救助要點之救助門檻，建議行政院農業委員會將雲林縣玉米公告為救助項目，辦理現金救助照顧農民；另水稻、甘藷、落花生及葉菜類等作物，縣府農業處已請各鄉鎮市公所加強查報。

雲林縣政府農業處表示，目前部分鄉鎮查報尚未達救助標準，惟接下來尚有梅雨鋒面來臨，已要求各公所倘有新災害發生應儘速填報速報，縣府將依規定辦理災情確認，並函報行政院農業委員會辦理救助，爭取農民保障。

▲連日豪雨加上強風，造成玉米倒伏會影響玉米行光合作用，後續生長與收成產量會較不理想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林玉米田區受損率約30%以上，已達農業天然災害現金救助要點之救助門檻，另水稻、甘藷、落花生及葉菜類等作物，縣府農業處已請各鄉鎮市公所加強查報。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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