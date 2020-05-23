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快訊／雲林斗六社區住宅7樓火災！　屋主抱起老母逃生

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市建成路一棟大樓23日中午突然發生火警，雲林縣消防局獲報後派遣斗六、公園、六合分隊及第一大隊，由大隊長劉采鑫指揮搶救，到場發現建築物全面燃燒，無人員受困，隨即佈線搶救，劉姓屋主睡夢中驚醒，一把抱起高齡母親逃出，警消正清理現場。

【更新】

▲斗六市建成路今日中午發生火警大樓位置恰於電影院後方處，引起市民關注。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市建成路今日中午發生火警大樓位置恰於電影院後方處，引起市民關注。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市建成路今日中午發生火警大樓位置恰於電影院後方處，引起市民關注，消防局指出，趕到時，該起火樓層已陷入火海竄出火舌相當驚險，碎玻璃與大樓外牆磁磚瓦片不斷掉落，砸到停於下方的車輛，警消火速升起雲梯佈線灌救，警消確認無人受困後，約30分鐘即將火勢撲滅，起火原因仍待調查。

▲斗六市建成路今日中午發生火警大樓位置恰於電影院後方處，引起市民關注。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲火警造成碎玻璃與大樓外牆磁磚瓦片不斷掉落，砸到停於下方的車輛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，起火點疑為臥室旁的書房，劉姓屋主表示，睡夢中聽到爆裂聲驚醒聞到煙味，發現屋內起火，火勢燒得很快，隨即將高齡92歲的老母親從七樓抱出，趁著電梯還有電，逃離現場，其他家人則幸好都剛好外出用餐，未受到影響。

消防局指出，起火處為書房，燃燒面積約15平方公尺，該大樓層樓數為七樓，起火樓層為頂樓，幸未發生更大火勢，亦無人員傷亡，造成起火原因由火調組人員調查中。

▲斗六市建成路今日中午發生火警大樓位置恰於電影院後方處，引起市民關注。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市建成路中午發生火警，所幸屋主機警立即抱母親逃出，未造成人員傷亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►生火了！連我媽都用到發光


►「時間對我們來說完全沒用！」


 


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