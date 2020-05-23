學者：陸對台大政方針沒變「沒ECFA也會擴大兩岸經貿合作」

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝自CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務院總理李克強22日在人大會議上進行政府工作報告，但在對台部分未提及「九二共識」，引起兩岸人士擔憂。對此，廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，今年的報告說明大陸對台大政方針沒有改變，堅持著眼於為包括台灣同胞在內的兩岸人民謀福祉，「即便蔡英文當局拒不承認『九二共識』，大陸依然繼續擴大兩岸之間的交流合作，這體現了大陸對台灣同胞的關心和誠意。」

根據《海外網》報導，李鵬表示，在蔡英文當局拒不承認「九二共識」單方面破壞兩岸關係和平發展政治基礎，「以疫謀獨」和圖謀搞「法理台獨」的情況下，大陸依然繼續擴大兩岸之間的交流合作，深化兩岸融合發展，體現了大陸對台灣同胞的關心和誠意，「這與民進黨當局某些政客和『台獨』分裂分子以一人一黨之私，將台灣同胞綁在『以疫謀獨』的戰車上有著根本的區別。」

▼總統蔡英文、副總統賴清德於520就職，展開任期。（圖／ETtoday攝影中心攝）



李鵬指出，民進黨當局之所以「以疫謀獨」，一方面與民進黨內的一些政客和島內「台獨」分裂分子的「台獨」本質有關，不管是出於理念性堅持還是工具性利用，這些人對「台獨」都會抓住一切機會推進「台獨」進程，進行「台獨」挑釁，另一方面，也與民進黨當局對形勢的誤判有關。

世衛大會（WHA）日前以線上方式召開，擱置了「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」的提案。李鵬認為，民進黨當局完全誤判形勢，大陸當前面臨的國際形勢的確複雜，但這並不意味著國際社會普遍堅持的一個中國框架會改變，即便是美國也不敢放棄一個中國原則，對台灣的支持也是口惠而實不至，「世界上絕大多數國家，包括世界衛生組織等國際組織，絕對不會因為新冠疫情而改變一個中國的政策，『以疫謀獨』只會以失敗而收場。」

▼學者認為，大陸對台方針未變。（圖／視覺中國）



《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）即將屆滿10年，部分業界人士擔憂在兩岸關係冷凍的情況下，陸方可能中斷協議。對此，李鵬表示，不管ECFA是否會終止，大陸都會持續擴大兩岸經貿合作，「即便沒有ECFA，大陸也會想盡辦法推進兩岸經濟合作制度化，盡一切努力維護台灣同胞的利益和福祉。」

不過，李鵬也提醒，若民進黨當局繼續沿著當前的「台獨」分裂和配合外國勢力干涉台灣問題的道路上走下去，兩岸僵局不僅無法緩解，反而會加劇台海地區的緊張動盪，甚至不排除出現危機的可能性。

李鵬認為，兩岸開放交流至今30多年，兩岸交流合作從無到有，從少到多，從淺到深，已經形成一種勢不可擋的潮流，「兩岸交流有著深厚的內在需求，這種交流不是民進黨當局所能夠阻擋的。」

李鵬還說，只要大陸持續出台支持兩岸交流的政策措施，只要大陸同胞依然熱盼台灣同胞來大陸交流，台灣同胞的強烈意願，一定能夠衝破民進黨當局不合理的種種阻礙，迎來兩岸交流新的浪潮。