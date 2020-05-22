兩岸民間經濟不斷　解讀李克強工作報告...鞏固這些人

記者任以芳／北京報導

大陸第十三屆全國人大三次會議今（22日）在北京開幕，國務院總理李克強《政府工作報告》的涉台內容沒有提「九二共識」，被兩岸學者解讀是非常不樂觀的政治訊號。不過，大陸國關學者倪永杰分析，在經濟部分，報告有特別強調實行兩岸融合發展，尤其台商、台青會是未來要強力鞏固對象。

上海台灣研究所常務副所長、《台海研究》主編倪永杰接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「今年李克強對台報告少了九二共識，絕對不是政策調整，和平統一的大政方針從未變過。」除了傳達反獨促統的立場，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，都在釋放兩岸經濟可持續發展的訊息，主要針對兩岸經濟社會人員加深往來，促進更好的融合。

倪永杰進一步分析，「原本九二共識、一中原則是跟台灣當局交流基礎，現在民進黨跟大陸沒什麼互動，談了也是白談，不影響民間各方面交流。」尤其是台商、台青這一塊會是未來鞏固重點，畢竟台商赴陸發展也有三十多年歷史，也是兩岸歷史交流中最好樣板。

▲目前在上海發展台商、台青數量最多。（圖／路透）

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「從李克強對台報告中經濟交流和落實制度來看，直接反應過去對台31條、延伸出來的26條，加上國台辦主任劉結一最近公布的11條政策，從原本一般優惠措施，慢慢修正調整成實質性政策。」

包承柯說，疫情期間，許多台商台企復工困難，大陸政府也想趁這一波先照顧台商生存，儘管兩岸之間進入僵局，大陸也分的清楚，對於雙邊民間經濟、文化等交流，或是想赴陸發展台灣民眾，還是非常歡迎。就怕蔡英文政府的《反滲透法》才是阻礙兩岸民間交流絆腳石。