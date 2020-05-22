民進黨斥「香港一國兩制已死」　國台辦回應了

▲民進黨發出聲明痛斥，香港一國兩制已死。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

中國大陸全國人大昨21日公布將審議「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」（港版國安法），民進黨發出聲明痛斥，香港一國兩制已死。對此，國台辦發言人馬曉光今（22日）回應，「奉勸民進黨及其當局立即停止對全國人大審議有關議案肆意攻擊、說三道四，停止對香港事務的政治操弄。」

馬曉光說， 「一段時間以來，民進黨當局和台獨勢力同港獨勢力、國際反華勢力相互勾結,借修例風波等大肆插手香港事務。製造事端，對反中亂港活動推波助瀾，污蔑攻擊一國兩制，為台獨分裂張目。」

▲國台辦新聞局長兼發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

對於民進黨批評，馬曉光表示， 「他們的圖謀絕不會得逞，我們奉勸民進黨及其當局立即停止對全國人大審議有關議案肆意攻擊、說三道四，停止對香港事務的政治操弄。」我們也希望島內一些政治勢力明辨是非，多做有利於香港繁榮穩定和兩岸關係和平發展的事。

另外，馬曉光進一步指出，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制十分必要和重要，旨在堅定維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定，確保一國兩制方針不會變、不動搖，確保一國兩制實踐不變形、不走樣。

▲大陸人大代表提議解決香港問題，回復往日平靜，經濟正常。（圖／翻攝自CCTV）

大陸官媒《環球時報》21日深夜刊登一篇社論，內容提到，「去年香港連和平的日子都被毀掉，很多時候就像是欠發達社會的暴亂城市，街頭店鋪和地鐵站被砸，道路被障礙物封鎖，無辜的市民被打被燒，大學連一張平靜的課桌都放不下，導致全球排名急降，該是讓這一切結束的時候了。」

▲民進黨副秘書長林飛帆受訪時表示，台灣應考慮組成「撐香港國際隊」。（圖／記者周宸亘攝）

對於，大陸人大會要審議「港版國安法」，民進黨發出聲明痛斥，一旦完成立法，將徹底改變香港的命運，讓香港陷入更大的危機，嚴厲譴責中國當局相關作法。民進黨副秘書長林飛帆受訪時表示，已與香港眾志秘書長黃之鋒通過電話，台灣應考慮組成「撐香港國際隊」，協助香港思考制度性層級的提升。

