銀保監會推「粵港澳大灣區商業銀行」設立　促進陸港融合

▲大陸繼續推動粵港澳大灣區協同發展的建設。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為進一步深化香港與大陸經濟發展融合，推動粵港澳大灣區協同發展戰略，大陸銀保監會23日表示，今年已制定15項支持粵港澳大灣區建設的工作計劃，並研究設立大灣區商業銀行， 以響應中央政策。

今年大陸全國政協、人大兩會於涉港議題中，除了在政治層面上，審議「港版國安法」外，政府工作報告中續推「粵港澳大灣區」等區域發展戰略，亦與香港社會和經濟情勢息息相關。

▲粵港澳大灣區所覆蓋城市區域圖。（圖／翻攝《百度百科》網站）

據《證券時報》報導，銀保監會有關負責人於5月23日透露，響應粵港澳大灣區建設統籌規劃，銀保監會已製定2020年支持粵港澳大灣區建設工作計劃，包括支持粵港澳保險機構合作開發創新型跨境機動車保險、跨境醫療保險產品，和支持符合條件的港澳銀行保險機構在大灣區設立經營機構，支持粵港澳發展特色金融業，研究在大灣區設立保險服務中心，加強三地金融監管合作等，共15項工作。

為此，銀保監會已經成立了支持粵港澳大灣區建設工作小組，涵蓋10多個部門，以及廣東、深圳銀保監局主要負責人。

此外，銀保監會還正研究探索，於廣州自貿試驗區設立粵港澳大灣區商業銀行、保險服務中心；研究在CEPA協議框架下設立保險售後服務機構。

銀保監會指出，目前，廣東、深圳銀保監局已擬定了大灣區保險服務中心工作方案。

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