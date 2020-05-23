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中國政協委員建議：在武漢籌建「抗擊疫情紀念館」

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▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▲肺炎疫情期間湖北封城景象。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

大陸全國政協、人大兩會正在北京召開，執行立法、審議功能並確立今年的政府工作方針。據《中青報》報導，有大陸全國政協委員建議，應籌建「中國人民抗擊新冠肺炎疫情紀念館」，選址湖北武漢市，好銘記「中國的疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果。」

大陸全國政協委員陳宗表示，在這些重大戰略成果中，湧現了無數氣壯山河、可歌可泣的英雄人物，值得永遠銘記，必須永遠銘記。

▲▼大陸全國政協委員陳宗。（圖／翻攝自中青網）

▲大陸全國政協委員陳宗。（圖／翻攝自中青網）

他進一步建議，紀念館可以在抗擊疫情取得完全勝利後啟動，館址在湖北省武漢市，待紀念館建成後，按照他的構想，將常年免費向國內外公眾開放，還可以承擔起防疫培訓常設機構所在地等的附屬功能。

陳宗說，紀念館要鐫刻每一位因感染新冠肺炎病毒去世的人的名字，以示懷念、以供憑弔。

據了解，為緬懷自疫情發生以來病逝的民眾及殉職醫療人員，今年5月21、22日的大陸全國政協、人大會議開幕式上，與會代表均默哀一分鐘致意。回溯上一次兩會默哀，是2014年全國兩會政協開幕式上，為在昆明火車站「3·1」嚴重暴力恐怖事件中遇難的民眾哀悼。

在此之前，中國大陸於4月4日上午，舉行「國家哀悼日」全國性哀悼活動，悼念新冠肺炎疫情中的犧牲者。

根據大陸國家衛健委23日早公告數據，截至5月22日24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，現有確診病例79例（其中重症病例9例），累計治愈出院病例78258例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例82971例，現有疑似病例6例。累計追踪到密切接觸者741696人，尚在醫學觀察的密切接觸者5085人。

▼大陸為控制疫情付出巨大代價。（圖／路透社）

▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

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