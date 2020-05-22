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李克強工作報告沒提「九二共識」　學者解密「別高興太早」

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記者任以芳／北京報導　　

大陸第十三屆全國人大三次會議今（22日）在北京開幕，大陸國務院總理李克強《政府工作報告》指出，「要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制台獨分裂行徑。」相較去報告內容，李克強今年沒提「九二共識」，研究兩岸的學者包承柯分析，報告內容看似平和，其實對兩岸來說都不是樂觀訊號。

今年李克強對台報告全文，主要強調「我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制台獨分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。」相較去年工作報告，都有提及反對台獨勢力，但「九二共識」第一次未出現在對台報告裡。

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／路透社）

對此，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「看似平和對台報告，其實透露不樂觀訊號，未來兩岸關係將會更加嚴峻，沒有共識可談。」他認為，過去台海雙方都在「九二共識」基礎上交流，到了蔡英文時代直接衝撞大陸對台政策，這次總理涉台報告不提九二共識不是要放棄台灣，而是因為雙方已經沒有任何談判空間。

回顧2019年李克強的《政府工作報告》，延續中共中央總書記習近平在《台灣同胞書》發表40周年談話，「一國兩制」首次浮上檯面，同時堅持「一中原則」、「九二共識」。但今年總理政府工作報告，李克強沒有提到「九二共識」。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持的工作報告，針對台海問題只有39個字，只強調「緊緊圍繞推動『一國兩制』行穩致遠」，深化和台灣有關黨派團體、社會組織的交流。

▲總統蔡英文。（圖／路透社）

▲大陸學者認為，未來兩岸關係將更加嚴峻，因為毫無共識可談。（圖／路透社）

上海台灣研究所常務副所長、《台海研究》主編倪永杰則向《ETtoday新聞雲》表示，對大陸來說原本「九二共識」是維持台海和平對話最佳選項，像過去，馬英九時代就拿捏的很好，因此兩岸經貿、人文交流順暢。

倪永杰說，「如今蔡政府捨去這個選項，未來兩岸氣氛只會產生螺旋下沉，如果不發生軍事衝已經是非常僥倖的事情。不過，到目前為止大陸還是願意恢復九二共識對話，蔡政府如果不做彈性調整，兩岸關係只會走向危險境界。」

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