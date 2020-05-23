花蓮首發旅遊媒合會獎勵帶團住宿　人數越多獎越多

▲花蓮縣政府舉辦國旅推介媒合會，由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為擴大花蓮觀光產業的市場及商機，22日於新天堂樂園舉辦「花蓮國旅推介媒合會」，由花蓮縣長徐榛蔚親自主持，包含縣內觀光產業業者、易遊網旅行社、雄獅旅行社、東南旅行社、新瑞旅行社、鴻禧旅行社、旅報及台北、高雄市旅行同業公會等百餘位主力觀光業者及主流媒體共襄盛舉，熱烈交流，場面盛大。

縣長徐榛蔚感謝縣內觀光業者共襄盛舉，各家旅行社業者與旅行同業公會以實際行動支持花蓮，今日在花蓮舉辦的國旅推介媒合會規模盛大，也是全國首場辦理的縣市。台灣目前邁入後疫情時代，花蓮縣政府超前佈署，辦理推介會提振花蓮觀光產業，並積極與韓國易斯達航空密切聯繫，在邊境管制解除後新銳旅行社將迎接韓國客人蒞花旅遊，花蓮觀光發展前景可期。

花蓮觀光資源豐沛，6月份開始有許多精彩的活動，6月21日將有日環食發生，縣府與富里鄉農會在六十石山舉辦「花蓮日環食、穀舞金環喜」活動，邀請遊客共賞奇景。從八月開始依序有客鼓鳴心鼓王爭霸戰（8/1-8/2）、紅面鴨FUN暑假（8/1-8/30）、花蓮縣原住民族聯合豐年節（8/21-8/23）、夏戀嘉年華演唱會（8/25-8/29）、國際石雕藝術季（9/27-10/27）、全民運動會（10/17-10/22）及太魯閣峽谷音樂節（10/24）；持續到11、12月也將會舉辦多項活動，有太平洋溫泉季、太平洋fali fali音樂節、雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松、花蓮威剛太平洋國際龍舟節、太平洋縱谷馬拉松及太平洋觀光節，期望不管是自由行或旅行社跟團的旅客，都可以來花蓮遊玩，讓花蓮充滿你下半年生活！

▲▼徐榛蔚帶領旅行業者逛攤位。

為促進國人蒞臨花蓮旅遊，縣府鼓勵合法旅行社帶團至花蓮，今年6月20日至11月15日活動期間，只要旅行社帶團到花蓮累計達一定人數，並至少在合法旅宿業住宿1晚，即可獲得獎勵金！帶團人數達1000人、獎勵3萬元；達3,000人、獎勵金5萬元；達5,000人以上則獎勵7萬元。申請方式為旅行社提供保險單（影本）及旅宿業回傳之團體確認單，縣府將依申請送達順序進行審核及核撥獎勵金，申請至經費用罄為止，用罄則提早結束。

花蓮縣政府也加碼推出「玩花蓮、抽豐田」活動，今年6月20日至11月15日活動期間，國人不論參加旅行團或自由行，只要在花蓮合法旅宿業住宿，並上活動官網登錄相關資料，即可參加抽獎，將豐田汽車開回家！相關資料詳情請見花蓮觀光資訊網（http://tour-hualien.hl.gov.tw/）。希望全國民眾前往花蓮來享受美食、感受壯闊山海、新鮮食材、原民多元文化，並將汽車大獎帶回家！

縣府觀光處副處長張志翔表示，因疫情關係，國內各產業陸續考慮轉型及升級，觀光旅遊型態也產生極大改變，這時候更適合旅客至花蓮走訪，體驗慢活之旅，實地感受花蓮依舊美麗的山海風景。縣府為了向全國觀光業者行銷花蓮，也在會中發佈「時時刻刻in花蓮」紀錄影片，全片以影像工作者的視角述說記錄花蓮景物，並透過故事包裝，觸動民眾走進花蓮感受每個角落的溫度，期待各地旅客蒞臨體驗，感受花蓮特色獨具的觀光魅力，創造更多屬於花蓮的感動和故事！

►腦公！你不可以賴帳喔