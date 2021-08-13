年增30.9%　中國前7月實際使用外資千億美元

▲中國商務部公布，今年前七月實際使用外資數據 。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國商務部13日公告數據顯示，2021年1到7月，全國實際使用外資6,721.9億元人民幣，年增25.5%，較2019年同期增長26.1%；若以美元計，為1,007.4億美元，年增率30.9%。

分行業來看，實際使用外資較高的為服務業，達5,355億元人民幣，年增29.2%，佔全中國大陸實際使用外資總額的79.7%。其中，批發和零售業、科學研究和技術服務業、訊息傳輸軟體和訊息技術服務業分別增長69.3%、49.2%、29.1%。

另外，高技術產業實際使用外資增長34.1%，其中高技術製造業、高技術服務業分別增長27.8%、36%；地區來看，一帶一路沿線國家、東協實際投資分別年增46.3%、46.3%，而香港地區、新加坡、盧森堡三地，實際投資分別年增31.9%、48.9%、64.2%（含通過自由港投資數據）。

中國商務部網站同日公布，今年1-7月生產企業新車銷量1475.6萬輛，年增19.3%，較2019年同期增長4.4%。但7月份單月，銷量為186.4萬輛，年減11.9%，為5月份以來第3個月出現負增長。

官方解讀，受去年同期基數先低後高和汽車晶片短缺等因素的影響，5月以來新車銷量增長承壓，並逐步傳導至零售終端。

新能源汽車方面，1到7月銷量147.8萬量，年增兩倍，超過2020年全年水準。

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