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鄭州汽車墳場4000輛車空拍影片曝光　民間估泡水車超40萬台

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州720特大暴雨釀嚴重水災，多數車輛在城市內滅頂成泡水車。當地汽車業估算，因暴雨災害車險的報案共23.81萬件，泡水車輛超40萬台。由當地媒體10日釋出的空拍影片可以發現，位於鄭州市東四環附近的災害淹損車輛停車場內，已停放超4500台車，從空中鳥瞰，密密麻麻的車輛整齊排放在場中，讓人不禁頭皮發麻。

▲鄭州泡水車空拍。（圖／翻攝網易視頻）

▲鄭州一處停放泡水車的停車場空拍照。（圖／翻攝網易視頻）

《中青網》報導，河南銀保監局黨委委員、副局長馬超表示，截至7月28日，河南保險業已接到車險報案共計22.64萬件，估損達64.12億元人民幣（約275.7億元新台幣），「從一個側面反映出，此次河南地區的泡水車規模之大。」

▲鄭州泡水車空拍。（圖／翻攝網易視頻）

▲汽車行業估計，鄭州因災情導致的泡水車數量超40萬台。（圖／翻攝網易視頻）

由於泡水車數量驚人，鄭州市也開闢多處大型停車場供車輛寄存，同時，讓車主可以在停車場與保險業者或修車業者進行溝通核保。當地媒體10日前往一處「720」特大暴雨災害淹損車輛停車場發現，該停車場內已停放超4500台車，均已被保險公司完成理賠。

▲鄭州泡水車空拍。（圖／翻攝網易視頻）

▲車輛嚴重泡水的將直接報廢。（圖／翻攝網易視頻）

現場工作人員表示，停車場內的車輛都是保險公司委託停放，車損情況有輕有重，「保險公司之後會進行統一詢價處置，中標者可以自行開走，車損嚴重可直接進行報廢，車損較輕者維修後再進行銷售。」

▲鄭州泡水車空拍。（圖／翻攝網易視頻）

▲鄭州市內隨處可以見修繕泡水車的小廣告。（圖／翻攝網易視頻）

相關人士透露，保險公司先按流程理賠完後再進行收回拍賣，汽車商透過回購，修理好以後再次銷售，或者是變賣汽車零部件，重新流入了二手汽車市場。二手車市的工作人員則指出，「目前二手車市場還沒有泡水車出售的情況，這些車輛維修需要很長的時間，完全處理或需3個月以上的時間。」

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