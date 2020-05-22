穿透明防護衣俄女護士紅了！懲處被推翻　正面美照曝洸

▲▼「熱辣辣」女護士娜迪亞，廬山真面目曝光(右)。(圖／翻攝自V.K.com)

國際中心／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科南部圖拉市一名女護理師日前在照顧新冠病患時，透明的防護衣下僅穿著內衣。照片外流後引起軒然大波，主管單位更對她作出懲處。不過由於新聞鬧大了，她也一夕爆紅，如今，她的懲處已被推翻。

這名「熱辣辣」女護理師的名字叫娜迪亞(Nadia)，今年23歲。事發當時，她被拍到在新冠疫情男病人病房裡工作時，透明防護衣下只穿著內衣，黑色內褲和白色胸罩清晰可見。現場一名男病人凝視著她，心跳想必超過一百。

事發後，娜迪亞向她的主管解釋說，是因為穿著那襲防護衣，實在讓她熱到受不了。不過，她仍而因為「不符合醫療服裝要求」而遭到紀律處分。所幸的是，由於事件曝光後她獲得許多人的同情，加上在同事們的力挺之下，她的懲處終於被推翻。

據了解，娜迪亞並非唯一工作時在透明防護衣下僅穿內衣的醫護人員。她任職的「圖拉地區臨床醫院」(Tula Regional Clinical Hospital)一名醫生告訴媒體說：「我們什麼都缺。相信我，如果有完整的裝備，誰也不願赤身露體。」他更爆料說，如今一次性及可重複使用的防護裝備都十分缺乏。

跟娜迪亞在同一病房區工作的一名醫生說：「我完全支持她。這些防護衣長時間穿下來，真的很熱。」

不過，意外爆紅反而讓娜迪亞難以承受。她告訴當地報紙《塔爾卡婭報》(Tulskaya Pressa)說， 由於騷擾不斷，她被迫關閉了社群媒體帳號。

至目前為止，俄羅斯的新冠確診已超過31.8萬例，僅次於美國，是全球第二高，當中3099人死亡。最新影片請看這裡dpx