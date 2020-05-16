躲過被賣當性奴！辣模艾琳穿爆乳內衣酬謝粉絲

▲▼克洛伊艾琳PO出火辣照，大秀前凸後翹的沙漏型身材。(圖／翻攝自IG@(Chloe Ayling)

國際中心／綜合報導

她的名字不叫「有容」，卻是名副其實的「奶大」。英國實境秀節目《名人老大哥》(Celebrity Big Brother)前女星克洛伊艾琳(Chloe Ayling)又要給粉絲好康福利了。日前她在IG上PO出身穿紅色蕾絲內衣的火辣照，大秀前凸後翹的沙漏型身材，讓粉絲為之熱血沸騰，心跳一百。

毫無懸念，粉絲們對這則貼文給了大大的肯定，有6000多名粉絲按讚。事實上，艾琳的確需要粉絲按讚來支撐她一度急 墜的人氣。

2017年7月，時年20歲的她爆出在義大利米蘭工作時遭到綁架的新聞， 時間長達6天。據報導，一名叫盧卡斯․賀巴(Lukasz Herba)的男子謊稱是攝影師，誘騙艾琳拍照。接下來她就被注射了氯胺酮(俗稱K他命)失去意識。被銬上手銬、塞進行李箱後面，載到大約193公里外的一處偏僻農舍內禁錮。

賀巴甚至威脅要她交出30萬歐元(約台幣1089萬元)贖金，否則就要透過暗網把她販賣當性奴。所幸她十分機警，刻意親近綁匪，陪他一起睡，讓對上喜歡上她，然後趁機逃脫。這則新聞讓她聲名大噪。但是回到英國之後，不斷有人質疑她的故事，因為有監視器拍到她曾跟綁匪一起外出買鞋子！

英國警方後來逮捕一對懷疑涉案的波蘭籍兄弟，分別是36歲的麥可․霣巴(Michael Herba)以及30歲的盧卡斯․賀巴(Lukasz Herba)，後者供稱，整起事件是艾琳找他們合作、自導自演的一齣戲，目前是為她打知名度。這項供詞一度讓艾琳聲名狼藉。

這對兄弟後來先後被引渡到義大利受審，艾琳也出庭作證。2018年6月，主嫌盧卡斯․賀巴(Lukasz Herba)因下藥、綁架、禁錮、勒索等罪名成立，遭判刑16年。這項判決也稍稍為艾琳挽回一點點名譽。至於麥可․霣巴的官司，目前仍在進行中。