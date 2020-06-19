加州發布口罩強制令！重啟經濟「單日確診創新高」洛杉磯郡重災區

▲美國加州州長紐森（Gavin Newsom）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

全美感染新冠肺炎確診數衝破218萬例，累計11.8萬人染疫病逝。來到加州，根據最新統計，當地17日新增4084例個案，創下單日新高紀錄，其中光是洛杉磯郡就有2115例。這也讓州長紐森（Gavin Newsom）18日宣布口罩強制令，也就是當地居民在大多數的室內場所及戶外活動時，一旦無法保持社交距離，就要戴上口罩。

綜合美媒CNBC等報導，紐約州、密西根州等都已經針對全州範圍要求民眾戴口罩，如今加州也跟進。紐森表示，現在有太多人開始冒險，在前往公共場合時不戴口罩，而這項強制戴口罩的命令有其必要，「科學已經證明，戴面罩、口罩是有用的，這可以保護周邊身邊的人，讓保持商家企業維持營運狀況，也能重啟我們的經濟至關重要。」

根據加州政府針對戴口罩的行政命令，民眾在大多數的室內場所及戶外活動時要戴口罩，包括排隊等候大眾運輸工具、進入工作場所等，但不適用於前往有採取社交距離（保持6英呎）餐廳的用餐者、2歲以下幼童、聽障者、因身心健康狀況無法戴口罩者，以及從事游泳、健行、跑步、騎自行車等活動的人。

▲全美感染新冠肺炎確診數衝破218萬例，累計11.8萬人染疫病逝。（圖／路透）

該項命令並未說明加州政府要如何執行該項要求，也沒有提及若違反規定是否會罰款。

加州大多數郡政府現階段保持有條件開放健身房、酒吧等商家營業。但根據加州官員18日通報的最新統計，該州17日新增確診數為4084例，創下單日新增病例數最多，其中有2115例個案來自洛杉磯郡。

根據紐約霍普金斯大學全球疫情統計，確診人數最多的國家依序為美國（218萬例）、巴西（97.8萬例）、俄羅斯（56萬例），染疫病逝人數最多的國家為美國（11.8萬人）、巴西（4.7萬人）、英國（4.2萬人）。

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