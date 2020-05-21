北車大廳「黑白格群聚」　陳芳明力挺開放：感受到族群文化的包容

▲台北車站大廳時常有民眾及移工群聚。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張嘉晏／綜合報導

「北車大廳聚集現象」成為近日討論話題，此處因為疫情關係暫時開放群聚，至於往後是否繼續開放引發爭議。知名作家陳芳明今日力挺開放，他認為大廳不僅是移工獲得情感慰藉的地方，也是個展現族群文化包容的美麗空間。

陳芳明21日早上在臉書上發文，他表示為了防止疫情擴散，台北車站暫時不鼓勵民眾在車站大廳席地而坐，但希望疫情緩和之後，仍可以恢復「這城市的美麗風景」。

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陳芳明說，他是個頻繁搭乘高鐵的人，經常在車站進出，每次經過大廳時，都讓他親身體會到台灣族群文化的開放和包容。

他指出，黑白格子地板上總是坐滿了旅客，也是台灣移民文化的據點之一。每當齋月節到來，大廳成為東南亞移工的聚會地，這裡是他們在異鄉獲得鄉情慰藉的地方，「他們是台灣社會看不見的族群，卻在台北車站讓我們看見了。」

另外，值得一提的是，台北城市科技大學觀光學系助理教授李奇嶽指出，北車大廳本來就是用於售票、退票的場所，民眾和移工等閒雜人等在大廳聚集，容易對真正需要買票的旅客產生排擠效應。若移工有聚集需求，他建議政府另尋適合場域提供他們使用，例如台北地下街有較為空曠的場所。

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