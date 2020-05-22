封城地鐵成新野戰天堂　男女「月台合體」被拍還嗆：祝你看得開心

▲民眾拍到一對男女公然在月台上活春宮。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約受新冠肺炎疫情影響，地鐵站等公共場合近來較少人出入，沒想到卻成為某些人的野戰天堂，有民眾拍到，一對男女竟然公然在月台上「脫衣合體」，即使發現有旁人在拍也不在意，還大聲回嗆「我才不在乎！祝你看得開心」。

網路上近來流傳紐約男女在地鐵活春宮的影片，拍攝地點似乎是在紐約布魯克林的法拉盛大道車站(Flushing Avenue station)，將近1分鐘長的影片可看到，一對下半身沒穿的男女，月台上正在激情表演「愛的鼓掌」。

男子還向拍攝者嗆聲，「我才不在乎，一點都不在意，這對我來說就像PornHub一樣」，並且做出吐舌等性暗示動作，行徑十分囂張。有網友透露，影片中男子是一名在附近街道工作的建築工人，但是無法得知影片正確的拍攝時間。

為了防止疫情持續傳播， 當局115年來首次關閉24小時運作的紐約地鐵進行消毒，而對於近來的野戰影片，大都會運輸署(MTA)幽默表示，他們雖然很自豪地鐵現在能變得這麼乾淨，但請大家別仿效影片主角，「很高興我們昨天宣布要開始使用紫外光線消毒計畫，因為現在很需要使用在月台上」。

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