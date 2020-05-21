一上廁所就莫名昏倒長達2年　壯男慘被撞到腦出血...竟是得了「尿暈症」

▲男子因為頭痛就醫，才意外發現自己罹患尿暈症。（圖／翻攝自大陸沸點視頻）

記者李振慧／綜合報導

湖南省長沙市一名36歲男子平時雖然身體十分健康，但只要一站著上廁所就會突然昏倒，導致頭部反覆多次撞傷，甚至出現腦出血情形，問題已經困擾他多年，最近就醫終於找到原因，醫生認為他是罹患了名叫「排尿性暈厥」的病症，俗稱「尿暈症」。

《瀟湘晨報》報導，36歲趙姓男子因為間斷發作性暈倒、頭痛等症狀，近來前往湖南省第二人民醫院神經外科就醫，醫生檢查發現，他因為時常在小便時暈倒，不但摔得身上多處外傷，頭部還有腦出血情況，因為右側額部急性硬膜下血腫才會導致頭痛。

趙男坦承，從2年前開始，發生過多次上廁所就會突然暈倒的情況，但是因為病症讓他感到不好意思，所以一直沒有去醫院檢查，直到近來發生頭痛問題，忍受了幾天實在是痛得受不了，才終於就醫。

醫生判斷，趙男可能患有罕見的排尿性暈厥症，才會每次上廁所時突然暈倒，此病症常發生在20至30多歲的年輕男子身上，通常暈倒前患者身上不會有任何症狀，由於摔倒很有可能造成重型顱腦損傷、死亡等嚴重後果，建議患者除了透過體能鍛鍊讓症狀獲得改善，也應該盡量避免站立排尿，可改用蹲式或座式馬桶。



►岳母生日！女婿不能只請吃飯