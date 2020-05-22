雙鐵能否開放站票？　陳時中：一車站5~6人就算多

▲中央流行疫情指揮中心記者會，陳時中會後受訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者洪巧藍／台北報導

雙鐵是否開放站票與自由座引發討論，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日表示，車廂太內擁擠「我們不贊成」建議可先加掛車廂、調整班次，如果真的要有必要賣站票，「一車5至6人站票就很多」。

交通部已宣布，在指揮中心正式決議通過解除連假期間站票及自由座的限制前，雙鐵仍將維持現行的防疫方案。陳時中表示，並不贊成車廂內太壅擠，若是要有限度的賣站票，必須要確保車廂內不要太壅擠，若交通部認為販售站票無法避免乘客社交距離的話，「加掛車廂也是一個解決方案」，詳細的實行方案則是看交通部的專業管理安排。

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會後媒體追問「有限度賣站票」是否會允許，陳時中回應「也要看有限度的人數是多少」，他認為，一節車廂站票5至6人就很多，畢竟空間沒有這麼多，應評估是否有必要，畢竟班次可以調配，固定座位是更好選擇。

交通部表示，瞭解乘客返鄉的需求、以及對恢復運能的期盼；但萬事莫如防疫急，雙鐵雖身負疏運重任，但更是防疫最前線，須為台灣的防疫工作盡最大的努力。若在端午連假前仍無法開放，將以加開班次或加掛車廂的方式，盡力提高運能，提供民眾安全且健康的返鄉旅程。