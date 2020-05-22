海巡署查扣38萬片醫療級口罩...「一片賣18元」　男辯：我自己研發的專利

▲警方在口罩工廠查扣38萬片醫療級口罩，藍嫌辯稱：自己研發的專利。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

海巡署在桃園破獲1名男子，趁國內新冠肺炎(COVID-19)疫情大發國難財，以每片14元的價格賣給下游，下游再以每片18元的價格賣給消費者，警方上門查扣38萬醫療級口罩，但男子卻辯稱，「是我自己的專利，不是醫療級口罩」。

警方調查，年約50歲的藍姓男子與江姓女會計，在桃園成立口罩工廠，製作出堪比醫療級的口罩，再以每片14元的價格兜售給下游買家，下游買家再鋪貨給消費者，警方追查，下游廠商賣給民眾，最便宜每片都要18元。

▲警方查扣違法製作的醫療級口罩，藍嫌賣給下游一片14元，到消費者手上則要18元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方19日上門逮人，查獲口罩38萬餘片(部分外包裝標示醫療口罩)及醫療口罩靜電濾材111箱等不法防疫物資，不法所得逾新臺幣2千萬元，訊後依照違反傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等罪嫌移送法辦。

警方在現場還發現許多口罩半成品，將口罩拿去化驗後發現竟是「醫療級口罩」，藍嫌向警方供稱，口罩是自己研究發明，並非是市面上醫療級的口罩。

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