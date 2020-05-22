李克強《政府工作報告》500字極簡版！　三大要點一次看清

▲2020大陸全國兩會人大開幕。（圖／翻攝自CCTV）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國務院總理李克強今（22）早在第十三屆全國人大三次會議上，發表了《政府工作報告》。《人民日報》整理指出，報告共有三大要點，分別是去年和今年以來工作回顧、今年重要目標以及今年部分重點工作。

▲李克強在發表《政府工作報告》。（圖／翻攝自CCTV）

一、去年和今年以來工作回顧

國內生產總值99.1兆元（人民幣，下同），增長6.1%

在較短時間內有效控制疫情，保障了人民基本生活，十分不易、成之惟艱

公共衛生應急管理等方面暴露出不少薄弱環節

二、今年重要目標

沒有提出全年經濟增速具體目標

城鎮新增就業900萬人以上，城鎮調查失業率6%左右

現行標準下農村貧困人口全部脫貧、貧困縣全部摘帽

三、今年部分重點工作

積極的財政政策要更加積極有為

穩健的貨幣政策要更加靈活適度

編制好「十四五」規劃

抗疫：大幅提升防控能力，堅決防止疫情反彈。實施好支持湖北發展一攬子政策

財政：財政赤字規模比去年增加1兆元，發行1兆元抗疫特別國債

減稅降費：預計全年為企業新增減負超過2.5兆元

就業：清理取消對就業的不合理限制，促就業舉措要應出盡出

創新：深化新一輪全面創新改革試驗

消費：支持電商、快遞進農村。拓展5G應用

投資：擬安排地方政府專項債券3.75兆元，中央預算內投資安排6000億元

金融：大型商業銀行普惠型小微企業貸款增速要高於40%

脫貧攻堅：加大剩餘貧困縣和貧困村攻堅力度

農業：新建高標準農田8000萬畝

教育：擴大高校面向農村和貧困地區招生規模

社保：擴大低保保障範圍，對城鄉困難家庭應保盡保

開放：籌辦好第三屆進博會。共同落實中美第一階段經貿協議

港澳臺：建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制