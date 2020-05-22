快訊／陸2020國防預算曝光　比去年增加6.6%、達5.3兆

記者蔡儀潔、任以芳／台北-北京連線報導

大陸第十三屆全國人大三次會議今（22）日上午9點開幕，軍費預算是否上調備受各界關注。大陸國務院總理李克強在《政府工作報告》中未提及國防預算，但在財政部的預算報告中指出，國防支出部分為12680億元（人民幣，下同）。另，《新華網》報導，今年國防預算增加幅度為6.6％。

▲兩會現場。（圖／翻攝自CCTV直播）

有關軍備部分，財政部的預算報告中指出，2020年國防支出部分為12680億元。回顧2019年國防支出部分，增加看11898.76億元，增長幅度為7.5％；另外，公共安全部分預算為1797.8億元，增長5.6％；科學技術部分預算3543.12億元，增長13.4％。

報告中指出，圍繞更好服務黨和國家大局，重點保障國防支出，支持國防和軍隊現代化建設。加快推進軍民融合深度發展，做好資金保障，健全配套政策。完善優撫安置政策，支援退役軍人服務保障體系建設，切實保障好退役軍人待遇。支持中國特色大國外交,主動參與全球經濟治理變革。

對於軍費預算問題，大會發言人張業遂21日曾表示，大陸從2007年起每年都向聯合國提交軍事開支報告。錢從哪裡來，到哪裡去，清清楚楚，不存在什麼「隱性軍費」問題。他表示，國防經費占國內生產總值比重長期保持在1.3%左右，遠低於2.6%的世界平均水準。

▼解封軍的軍費預算備受關注。（圖／翻攝中國之聲）

十三屆全國人大三次會議會期7天，將於28日下午閉幕，安排三次全體會議，共9項議程。根據當前新冠病毒疫情形勢，會議期間將採取一系列必要的防控措施，並對一些安排進行調整。

▼2017- 2020 美對台軍售項目。（點圖放大／記者許立昕製表）