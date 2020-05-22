「港區國安法」今將審議！　梁振英：別低估中央處理香港問題的決心

▲香港前特首梁振英。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

在今（22）日舉行的第十三屆全國人大三次會議上，將討論授權人大常委會制訂「港區國安法」。香港前特首梁振英21日晚間受訪時表示，香港回歸近23年，至今仍未能完成基本法第23條立法，這個漏洞必須堵塞上，「不要低估中央處理香港問題的決心。」

梁振英21日晚在接受《央視新聞》採訪時表示，過去幾年香港內部環境和整個世界的國際關係都起了一些比較重大的變化，「包括香港有一小部分人，罔顧國家安全，罔顧我們國家的主權、安全和發展利益。這些都需要香港有和國家安全有關的法律去制裁、禁止的。」

他指出，世界上幾乎每一個國家、每一個社會，包括美國本身，也包括亞洲一些國家，比如新加坡，都有（維護國家安全）這方面的法律，他們的法律還是相當嚴謹嚴密的；在香港落實好一國兩制，必須要有維護國家安全的法律，沒有這項法律，反而會影響各方利益。

梁振英強調，「我相信中央做這麽大的ㄧ個決定，肯定已經有了通盤的考慮，而且有非常充分的準備。所以我在這裡奉勸香港的反對派，不要低估中央處理香港問題的決心。」

▼今早舉行的人大會議將討論授權人大常委會制訂「港區國安法」。（圖／翻攝自CCTV）