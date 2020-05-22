「一國兩制」行穩致遠　新華社：香港人大委員支持國安法

▲香港去年爆發反修例抗爭。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳政錄／綜合報導

為推動「港區國安法」，解決香港問題，大陸官方持續強化草案審議的決心和正當性。據大陸官媒《新華社》報導，多名代表香港的人大委員都表示，他們支持國安法，認為「維護國家安全是『一國兩制』的核心要義。」

據報導，香港工會聯合會會長吳秋北代表認為，去年持續的暴力事件嚴重威脅「一國兩制」在香港的實踐，香港反對派和外部勢力勾結，很明顯是在搞「顏色革命。」香港在國家安全方面的漏洞和法律真空非常明顯，堵住這個漏洞非常急迫。

▲大陸全國人大將審議港區國安法，是今年的政治維穩重點。（圖／翻攝自CCTV）

他說，此次會議要審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的議案，說明國家有堅定的決心去維護國家安全。

香港民建聯副主席陳勇還抨擊，香港一些人受到外部反華勢力的慫恿、煽動甚至收買後，做一些親者痛、仇者快的事情，傷害自己的民族、國家，威脅七百萬香港市民的生命財產安全，這種行為放在任何國家都屬叛國行為。

港區全國政協委員黃楚標和黃英豪更直言，現在「港獨」思想滲透進學校，很多年輕人被一些歪理邪說洗腦，受到煽動，做出違法犯罪行為，這對於國家安全是現實威脅。

陳勇說，制止一切違法的「黑暴」行為，只有這樣，才能重新將香港納入向前發展的正軌。

但對於中共官方針對香港的政策，香港末代港督彭定康在接受英國媒體採訪時反擊，直言如果對香港實施港版國安法，那會是令人髮指的行為，是對香港自治全面攻擊。他說，中國大陸在國際國際社會全神貫注應對新冠肺炎的時候，欺凌及騷擾香港及其他地區。

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