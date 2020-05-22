救經濟！官宣18兆元大紅包　李克強：推進「兩新一重」建設投資

▲新冠肺炎疫情重創大陸經濟。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

為應對新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，繼2008年金融危機後，中國大陸再次官宣大規模的政府投資計畫。大陸國務院總理李克強今天在進行2020年政府工作報告時表示，將擴大「兩新一重」有效投資，安排中央預算內投資6000億元（人民幣，下同），全年安排地方政府專項債券3.75兆元。

對照去年，中共中央投資財政政策安排以推動鐵路建設、擴大減稅降費規模為主，今年面對新冠肺炎疫情衝擊，李克強也在報告中坦言，「經濟嚴重衰退。」因此，今年6000億元中央預算內投資，比上年增加224億元，3.75兆元地方政府專項債券，比上年增加1.6兆元，總規模換算新台幣約18.35兆元的投資大禮包。

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝自CCTV）

李克強表示，將重點支持既促消費惠民生又調結構增後勁的「兩新一重」建設，主要是：加強新型基礎設施建設，發展新一代信息網絡、拓展5G應用、建設充電樁、推廣新能源汽車、激發新消費需求、助力產業升級。

同時，繼續加強新型城鎮化建設、大力提升縣城公共設施和服務能力，以適應農民日益增加的到縣城就業安家需求；新開工改造城鎮老舊小區3.9萬個，加強交通、水利等重大工程建設，增加國家鐵路建設資本金1000億元，健全市場化投融資機制，支持民營企業平等參與。

其他政策紅利方面，2020年政府工作報告指出，財政赤字率擬按3.6%以上安排，財政赤字規模比去年增加1兆元（人民幣，下同），中央財政發行抗疫特別國債1照元，不計入財政赤字；另外，各級政府必須真正「過緊日子」，中央政府要帶頭本級支出安排負增長，其中非急需非剛性支出壓減50%以上。

▲2020大陸全國兩會人大開幕。（圖／翻攝自CCTV）

強化財政政策，進一步推動減稅降費。李克強表示，今年繼續執行下調增值稅稅率和企業養老保險費率等制度，新增減稅降費約5000億元。李克強回顧，應對疫情，前期推出的6月前到期的減稅降費政策，包括免徵中小微企業養老、失業和工傷保險單位繳費，減免小規模納稅人增值稅，免徵公共交通運輸、餐飲住宿、旅遊娛樂、文化體育等服務增值稅，減免民航發展基金、港口建設費，執行期限全部延​​長到今年年底；小微企業、個體工商戶所得稅繳納一律延緩到明年，預計全年為企業新增減負超過2.5兆元。

李克強還特別強調，要強化對中小微企業的金融支持，支持企業擴大債券融資，推動降低企業生產經營成本、減免國有房產租金，鼓勵各類業主減免或緩收房租。

由於今年大陸高校畢業生達874萬人，李克強說，今明兩年職業技能培訓3500萬人次以上，高職院校擴招200萬人。並繼續依靠改革，激發市場主體活力，優化營商環境、放寬小微企業、個體工商戶登記經營場所限制，便利各類創業者註冊經營、及時享受扶持政策，全面推進「互聯網＋」，打造數字經濟新優勢等，以及實施擴大內需戰略。

▲中共總書記習近平在兩會上，與各人大代表一同為新冠肺炎疫情中的犧牲者默哀。（圖／翻攝自CCTV）

房地產政策上，要深入推進新型城鎮化。發揮中心城市和城市群綜合帶動作用，培育產業、增加就業；同時，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策；區域發展上，大陸將繼續推動西部大開發、東北全面振興、中部地區崛起、東部率先發展，深入推進京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展。

糧食方面，要新建高標準農田8000萬畝，深化農村改革。恢復生豬生產，壓實「米袋子」省長負責制和「菜籃子」市長負責制，「14億中國人的飯碗,我們有能力也務必牢牢端在自己手中。」

據報告，今年因應疫情，大陸官方並未在政府工作報告中制定GDP增長目標。李克強說明，「我們沒有提出全年經濟增速具體目標，主要因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，我國發展面臨一些難以預料的影響因素。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！