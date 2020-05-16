悚！男客行李箱傳女孩哭聲：叔叔報警　司機扭頭看她鑽出

▲用來裝女孩的行李箱，空間相當小。（圖／截圖自微博、封面視頻）

記者陳政錄／綜合報導

男乘客的行李箱內竟鑽出一名啜泣中的女孩！據大陸成都市公安局金牛分局通報，5月15日下午，一名網路預約出租汽車司機報警稱，他的乘客在行李箱內藏著一名女子，待警方趕到現場後，立即將該女帶回調查，並於當晚23時許將逃匿的男子抓獲。

經司機描述，他是在當天下午於成都市金牛區金谷三路，接到一個欲前往西河的男乘客，接著他發現男子攜帶的行李箱「在叫」，懷疑有人，就叫男子拉開行李箱。

▲女孩被解救後在車上哭泣，不敢下車。（圖／截圖自微博、封面視頻）

隨後，「箱子一個女娃娃，鑽出來就喊『叔叔報警！』」正當司機震驚之際，男子轉頭撒腿就跑，「我追了兩條街都沒有追上。」最後驚魂未定的司機，只好一邊報警、一邊拿手機錄影存證，引起多人圍觀，該段影片上傳後立刻引發眾多大陸網友關心。

5月16日，成都市公安局金牛分局發布公告，稱該男子已在15日晚間23時許被抓獲，另經查，嫌疑男子鮮某某（21歲，重慶南川人）系行李箱內女子劉某（25歲，四川廣元人）的前任男友。

關於事件起因，疑似是鮮某分手後心有不甘，於5月12日闖入劉姓前女友住處索要錢財，更在15日逼迫她進入行李箱內，計畫帶她轉移到其他地方繼續監禁，不料搭乘網路預約出租車時露餡。

從畫面上來看，司機在車外向圍觀民眾解釋，自己一開始就發現行李箱內似乎藏了「女娃子」，還喊我「叔叔報警」，而在警方來到現場前，女孩情緒激動的在座位上抱頭痛哭，久久不敢下車。

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