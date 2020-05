帽T男放火活活燒死街友　恐怖畫面曝光...發現他是連續縱火犯！

▲警方公布縱火男長相。(圖/翻攝自Twitter/DCPoliceDept)

記者李振慧/綜合報導

美國華盛頓特區(Washington, D.C.)上周發生駭人縱火案件,一名街友凌晨在街上休息時,慘遭一名男子潑灑不明易燃液體,點火後慘被活活燒死,殘忍的過程全被監視紀錄器給拍了下來,而根據警方調查,該名男子竟然還在短時間內連續犯下多起縱火案。

警方近來公布監視器畫面,希望能找到犯案男子。影像中可看到,62歲街友芬尼(Darryl Finney)13日凌晨1時躺在華盛頓特區900街區的H街道時,遭一名身穿帽T的男子潑灑不明液體2次,點燃後大火便立即燒遍他全身。

警方一開始接獲報案時,以為是建築物起火,然而抵達現場卻看到慘遭火燒的芬尼,雖然立即將受害人送到當地醫院接受治療,2天後仍因傷重逝世。調查發現,這起事件屬於人為縱火,在監視器找到了兇嫌身影,發現男子在案發45分鐘前,也曾對另外一名男子放火,並在佛羅里達大道上焚燒汽車。

警察局長紐瑟姆(Peter Newsham)近來公開案發畫面以及兇嫌照片,氣憤表示,兇嫌明顯意圖以邪惡方式去害人,「我希望大家能看看這張照片,幫助我們找到他的身分,確保類似的事情不會再發生」,並懸賞美元25,000元(約台幣74.7萬元)緝凶。最新消息傳出,嫌疑人目前已被拘留,不過警方未對外透露相關案情。

Absolutely horrifying. @DCPoliceDept say the homeless man set on fire Wed. has died. Darryl Finney, 62, fought for his life for 2 days after police say the man in this surveillance footage set him on fire Wed on H St. NE.

HELP FIND HIM! @fox5dc pic.twitter.com/4Xdh3sFQbO