帽T男放火活活燒死街友　恐怖畫面曝光...發現他是連續縱火犯！

▲警方公布縱火男長相。（圖／翻攝自Twitter／DCPoliceDept）

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓特區(Washington, D.C.)上周發生駭人縱火案件，一名街友凌晨在街上休息時，慘遭一名男子潑灑不明易燃液體，點火後慘被活活燒死，殘忍的過程全被監視紀錄器給拍了下來，而根據警方調查，該名男子竟然還在短時間內連續犯下多起縱火案。

警方近來公布監視器畫面，希望能找到犯案男子。影像中可看到，62歲街友芬尼(Darryl Finney)13日凌晨1時躺在華盛頓特區900街區的H街道時，遭一名身穿帽T的男子潑灑不明液體2次，點燃後大火便立即燒遍他全身。

警方一開始接獲報案時，以為是建築物起火，然而抵達現場卻看到慘遭火燒的芬尼，雖然立即將受害人送到當地醫院接受治療，2天後仍因傷重逝世。調查發現，這起事件屬於人為縱火，在監視器找到了兇嫌身影，發現男子在案發45分鐘前，也曾對另外一名男子放火，並在佛羅里達大道上焚燒汽車。

警察局長紐瑟姆(Peter Newsham)近來公開案發畫面以及兇嫌照片，氣憤表示，兇嫌明顯意圖以邪惡方式去害人，「我希望大家能看看這張照片，幫助我們找到他的身分，確保類似的事情不會再發生」，並懸賞美元25,000元（約台幣74.7萬元）緝凶。最新消息傳出，嫌疑人目前已被拘留，不過警方未對外透露相關案情。

Absolutely horrifying. @DCPoliceDept say the homeless man set on fire Wed. has died. Darryl Finney, 62, fought for his life for 2 days after police say the man in this surveillance footage set him on fire Wed on H St. NE.

HELP FIND HIM! @fox5dc pic.twitter.com/4Xdh3sFQbO — Lindsay Watts (@LindsayAWatts) May 17, 2020

►偷偷分享少女秘密！

