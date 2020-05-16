闖房伸狼爪...她泣訴「感覺痛痛」！台中男急辯「我軟軟才30秒」：揮2下就出來

▲詹姓男子對鄰居伸出狼爪，還辯稱自己「不舉」求輕判。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

詹姓男子受託照顧鄰居一名9歲女童，但卻藉機性侵2次得逞，被一審法官判刑8年6個月。詹男不服提出上訴，辯稱「我有摩擦她臀部，但是有穿著褲子」等，且也賠償女童家屬80萬元。另外，二審法官也認為，證人並未目睹過程，只是單方面聽女童所述，因此改依強制性交未遂罪判詹男3年8個月徒刑。

判決書指出，詹男2017年12月間某日晚上7時許，在女童房間內不顧女童拒絕喊「不要、不行」，強行親吻、脫下女童內褲，再用下體摩擦其臀部，甚至想侵入，

但最後因「不舉」而未得逞。

事後女童學校及家長發現其行為有異，經詢問後嚇得趕緊通報。在調查期間，檢方詢問女童，詹男是否有壓住她臀部，女童回答「有」，且提及詹男曾逼她不能將此事說出，而檢方再問，「什麼事情不能說？」女童則回答，「就是阿伯插後面的事情」，另外還提及詹男曾親吻她嘴巴，甚至表明，「不喜歡，感覺痛痛的」。

此外，女童還向檢方表示，摸過詹男下體，且「摸起來油油的、黏黏的」。詹男因此被法官依強制性交罪判刑8年6個月。詹男事後不服提出上訴，並稱，「我只有用生殖器去用她的下體，因為我的生殖器軟軟的無法插進去」。另外，因當時女童躺在床上，「我站著，我有用生殖器揮了2下，時間約30秒，我就射精了」，而女童同有伸手摸其生殖器，因此有摸到精液等。

二審法官審理時認為，全案僅有女童單一指述，並無其他佐證，而證人也僅是轉述女童所說，並無目睹過程，雖女童處女膜受有舊傷，但不能因此判定是詹男所為，再加上詹男事後也與女童家屬以80萬達成和解，因此改依強制猥褻罪判處3年8個月徒刑。

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