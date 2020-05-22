　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英藥廠疫苗首批10萬劑！美豪砸359億「幫加速研製」　預購3億劑估10月拿到

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲川普要靠疫苗打開復甦經濟的大門 。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球各國都強烈盼望疫苗趕製，能盡快解決國內經濟危機，美國也下重手祭出12億美元，向英國藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）預購，並確保擁有首批出產的10億劑疫苗中，將近3分之1的數量。

美國染疫與死亡人口皆居全球首位，總統川普與各國領袖相同，將疫苗試為經濟重啟的唯一出路。在他的命令下，美國衛生及公共服務部（HHS）同意，向阿斯利康製藥提供最多12億美元（約新台幣359億元）的資金，加速疫苗研製，並確保首批產製出的10億劑疫苗中，已有3億劑是美國人的。

路透社報導，美國衛生與公共服務部長阿札（Alex Azar）表示，「與阿斯利康製藥的合約，是『曲率極速行動』（Operation Warp Speed）的一個重大里程碑，將在2021年成為安全、有效、廣泛使用的疫苗。」HHS則在一項聲明中指出，美國最快將在今年10月取得第一劑有效疫苗。

若順利發展，美國的這項投資，將能讓國家在「第三階段」，進行3萬人的臨床試驗，再逐步擴大疫苗施打規模。

「AZD1222」疫苗先前的名稱為「ChAdOx1 nCoV-19」，由英國牛津大學以及阿斯利康製藥的合作項目，現在仍處於研究狀態，對於2019新型冠狀病毒的免疫性還有待驗證，因此疫苗當前的研製狀態尚未明朗。

雙方團隊指出他們已與多方談定至少共4億劑的疫苗採購協議，並確保首批產能達到10億劑，力拚9月初交貨。

英國政府日前鼓勵這項合作項目，若牛津大學及阿斯利康製藥能證明疫苗有效，政府將會資助1.3億英鎊（約新台幣47億元），協助大量生產疫苗。作為回饋，英國政府希望在9月以前，優先取得3000萬劑疫苗。

►英投入47億幫助牛津研發疫苗　盼9月前取得3千劑供國人注射

ET快訊
輕熟女「2000元騙走2支勞力士」　熱褲照曝光！全身飄散迷人
美國女學生留學台灣！慘被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」：留下了陰影
13歲資優女跨區苦讀和嬤遭輾雙亡！父失聯10年突現身索賠　媽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

臉書最快5年達成「50％員工在家工作」　祖克柏視為機會：廣納不同人才

英藥廠疫苗首批10萬劑！美豪砸359億「幫加速研製」　預購3億劑估10月拿到

「美國拒絕容忍港版國安法」　美議員：我們會與港人自由站在一起

川普任內第3個！美6個月內退出《開放天空條約》　俄冷駁指控：會非常後悔

錄下白人父子槍殺非裔男畫面　攝影者被逮「身揹2重罪嫌」

全球40天暴增300萬確診、21萬死！拉丁美洲疫情「失速狂飆」　巴西29萬人染疫

美兩黨參議員反港版國安法　聯手提案「制裁中國」

美國務院警告：中國推香港版國安法「無法反映民意」　將強力譴責

日媒讚台灣防疫有成：外界應重視台灣民主價值

氣旋安芬重創加爾各答　印度、孟加拉已知84人死亡

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

台中中華路夜市「凌晨遭縱火」 　波及14店家！嫌犯稱：心情不好

臉書最快5年達成「50％員工在家工作」　祖克柏視為機會：廣納不同人才

英藥廠疫苗首批10萬劑！美豪砸359億「幫加速研製」　預購3億劑估10月拿到

「美國拒絕容忍港版國安法」　美議員：我們會與港人自由站在一起

川普任內第3個！美6個月內退出《開放天空條約》　俄冷駁指控：會非常後悔

錄下白人父子槍殺非裔男畫面　攝影者被逮「身揹2重罪嫌」

全球40天暴增300萬確診、21萬死！拉丁美洲疫情「失速狂飆」　巴西29萬人染疫

美兩黨參議員反港版國安法　聯手提案「制裁中國」

美國務院警告：中國推香港版國安法「無法反映民意」　將強力譴責

日媒讚台灣防疫有成：外界應重視台灣民主價值

氣旋安芬重創加爾各答　印度、孟加拉已知84人死亡

等待球季開打也不能閒著　楚特：球員有「責任」保護好自己

美股道瓊下跌101點　台指期開盤跌25點

高屏大豪雨來襲！高雄「台29電桿倒塌」預計16時排除

梅雨鋒面兩顆紫色「豪雨製造機」　賈新興：還好不是長在台灣

周揚青凌晨跑場嗨玩「護花使者」曝光！零P圖長這樣　懶理羅志祥7000字懺悔

高雄市橋頭區發佈二級淹水警戒　梅雨雨彈攻勢今最強

瘋電影／白髮魔女傳　沒有一段感情禁得起懷疑與欺騙

臉書最快5年達成「50％員工在家工作」　祖克柏視為機會：廣納不同人才

各國拚復甦消費動能卻未回復　美盛：出現兩情況可能反轉！

台南雨彈半小時「安中河」深夜再現！　駕駛目測水曾淹到半輪高

吸毛時間到！天使貓秒躺平享受　著迷吸塵器強勁爽感狂撒嬌

國際熱門新聞

羅德曼暗示金正恩病重　妹妹掌權

印尼「屍傳人」感染　開棺為為死者洗澡慘中鏢

越南嫰模穿「口罩比基尼」惹眾怒

全球40天暴增300萬確診、21萬死

港版國安法　川普：美將強烈反應

朝保全打噴嚏　台女在新加坡挨告

俄女護士好熱　透明防護衣內只穿內衣

錄下白人父子槍殺非裔男　攝影者被逮

中國推香港版國安法　美國務院警告強力譴責

港版國安法　美兩黨參議員提案制裁

昔「摔角新星」慘殺2女　仍有44女失聯

氣旋安芬強襲　印度孟加拉84死

她工廠內蹲馬桶直接產子　起身冷看嬰屍漂

德州海軍飛行基地槍擊　至少1傷

更多熱門

相關新聞

祖克柏：臉書推動「50％員工在家工作」

祖克柏：臉書推動「50％員工在家工作」

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）21日宣布，預計在接下來的5到10年間，臉書將會讓將近50％的員工，永久在家工作。此舉大幅度改變臉書內部的運作生態，祖克柏也表示這是一個機會，讓這個全球最大社群網路平台，能廣納更多不同背景，卻被地域和距離限制的人才。

美議員：美國會與香港人站在一起

美議員：美國會與香港人站在一起

川普「政績」！美擬退出《開放天空條約》

川普「政績」！美擬退出《開放天空條約》

陸官媒評港版國安法：該讓這一切結束

陸官媒評港版國安法：該讓這一切結束

錄下白人父子槍殺非裔男　攝影者被逮

錄下白人父子槍殺非裔男　攝影者被逮

關鍵字：

美國川普北美要聞新冠肺炎新型冠狀病毒疫苗AstraZeneca阿斯利康製藥

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

全台縣市22日　停班停課懶人包

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

何如芸半夜突發「不自殺宣言」驚恐字眼網催報警

即／台中深夜3車追撞起火！他困住成焦屍慘死

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

快訊／車深夜遇淹水狂倒退　台南人：不用睡了

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

大豪雨彈襲全台21縣市　暴雨今最強連炸7天

OL健身房減脂1小時！突倒地心跳停2小時、血變黑的

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面