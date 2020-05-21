15分鐘篩出「無症狀感染者」！中山大學研發新冠快篩瓶　靈敏度提升6千倍





▲中山大學研究團隊獨創「超靈敏易測瓶」（EasyVial），15分鐘內即可篩出新冠肺炎無明顯症狀感染者。（圖／中山大學提供）

記者崔至雲／台北報導

只需一滴血，15分鐘內即可篩出新冠肺炎「無明顯症狀感染者」！中山大學研究團隊，藉由自主開發的高催化力奈米材料與生物分子塗佈技術，獨創「超靈敏易測瓶」，只需滴入一滴全血，即可在15鐘內，及早篩出血液中僅含微量 IgM 抗體的「早期無明顯症狀感染者」。

新冠肺炎疫情蔓延全球，檢測準確性備受關注，但全球陸續出現偽陰性與偽陽性的病例。中山大學醫學科技研究所副教授楊閎蔚指出，目前臨床快篩檢測病毒、初步確診患者的方式多採用「驗孕棒」式的快篩試紙，其靈敏度為65 ng／mL，「在感染最初期篩不出，結果呈現偽陰性的機率高」，團隊研發的「超靈敏易測瓶」靈敏度可達 0.01 ng／mL，大幅提升檢測靈敏度6千倍，且「無需到醫院，在家就能快篩」，方便省時。

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▲中山大學醫學科技研究所副教授楊閎蔚（左四）研究團隊，研發出有別於目前市面上「驗孕棒」式的快篩檢測法，藉由自主開發的高催化力奈米材料與生物分子塗佈技術，獨創「超靈敏易測瓶」。（圖／中山大學提供）

楊閎蔚率領材光系許盈培、生醫所李南熺、龎浩翰3名博士生組成研究團隊，憑藉過去開發早期癌症快篩檢測器的經驗，獨創超靈敏快篩技術，並與高雄醫學大學醫學檢驗生物技術學系副教授王聖帆團隊合作，進行臨床檢體盲測試驗驗證。

研究團隊盲測一名自國外返台，由 RT－PCR 核酸檢測為陽性但無症狀的負壓隔離病患檢體，在此確診無症狀患者住院第一天的血液樣品中，可精確檢驗出感染初期「微量」對抗新冠病毒的IgM抗體（即時將檢體再稀釋1萬倍仍可檢測到IgM抗體），但無檢驗出 IgG 抗體，證實為陽性且是感染初期，與臨床檢驗結果符合；同時利用傳統ELISA 檢測此血點，結果無法檢驗出任何抗體濃度（陰性），在第三天血點即可同時測到IgM與IgG抗體，證實「超靈敏易測瓶」極高的靈敏度，且可快篩出早期無明顯症狀感染者。

▲「超靈敏易測瓶」可在15分鐘內即可篩出新冠肺炎無明顯症狀感染者。（圖／中山大學提供）

「快篩出早期無明顯症狀感染者，可及早隔離與治療，避免急速傳染擴散。」楊閎蔚強調，目前新冠肺炎在初期快篩之後，還需經過RT-PCR核酸檢測確診，需專業人員操作且4小時以上才能取得結果，除了有時需重複檢驗，專業人員在採集上呼吸道檢體的過程中，更承受感染風險。「超靈敏易測瓶」可廣用於其他傳染性疾病快篩，例如茲卡病毒、登革熱病毒、伊波拉病毒等，在特定病毒流行季節與無預警疫情爆發時，可馬上派上用場，大幅減低醫檢人員的壓力，防止疫情急速擴散。

▲中山大學「超靈敏易測瓶」研究團隊。（圖／中山大學提供）

