卸任副總統禮遇今到期　吳敦義發文感謝隨扈還不忘「期許蔡英文」

▲吳敦義出席活動時隨扈緊跟在旁。（圖／翻攝自Facebook／吳敦義 Wu, Den-Yih）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文明20日將開啟第二任期，前國民黨主席吳敦義19日中午在臉書發文，期許蔡英文能把中華民國帶到更好的地方，此外，他也提到自己卸任副總統的禮遇也將到今天結束，感謝隨扈們的犧牲奉獻，讓他參加大小場合都能夠非常順利安全。

吳敦義表示，明天就是5月20日，也是蔡英文第二任期的開始，「在這裡期許蔡總統在未來四年能夠把中華民國帶到更好的地方」，讓民眾能夠安居樂業、兩岸也能和平穩定發展。

「另外在這裡，敦義也要特別感謝一群人」吳敦義指出，因為自己卸任副總統禮遇，在今天過後將結束，而這群國安局特勤中心隨扈，也即將歸建回原本的單位，「敦義在這裡真的要特別感恩這群英勇盡責的維安人員」，他們對他來說，不只是保護他安全的維安人員，更是他重要的「夥伴」。

吳敦義提到，有幾位更是從行政院時期就跟著他，「有他們犧牲奉獻，讓我到大小的活動都能夠非常的順利安全」，希望他們未來能繼續為國家服務，也謝謝這些年「和平警衛組」的保護，「有你們真好」。

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