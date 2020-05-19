匿名寄血衣冥紙給香港經貿處　課審委員否認恐嚇：表達政治訴求

記者孫于珊／台北報導

教育部課審會學生委員林致宇（現為靜宜大學大三學生），為了聲援香港反送中，竟匿名寄含道具血衣及冥紙的抗議包裹，給香港駐台經濟貿易文化辦事處，被依恐嚇公眾罪起訴。台北地院19日下午開庭，林男承認寄送包裹，但否認恐嚇犯行，並於庭後受訪強調，「單純是政治訴求表達」。

▲林致宇2019年8月間因不滿香港政府處理「反送中」事件，於是匿名寄血衣、冥紙到香港經貿辦事處，被依恐嚇公眾罪起訴。（圖／記者孫于珊攝）

檢察官論告指出，林男是以個人名義具名留言，應為其個人意見，且依林男的社會地位，無從代表政府或全體台灣人，只能代表個人主觀意志，信件中寫道「嚴重警告HKETCO」、「台灣人絕對不會放過你們」、「台灣人將會以最激進的手段來面對HKETCO，甚至是暴力的、非理性的抗暴行動」、「HKETCO作為駐台唯一半官方代表，必定成為台灣人群起抗暴的首要目標」、「HKETCO所有職員的個資都已被駭客竊取」等語，還附上血衣、冥紙，明顯代表受傷、死亡之意，若港府不採取林男希望的行動，HKETCO將會受害，建請法官依法判決。

林男則說，他雖不能代表台灣人，但在台從事社會運動者，屬特定多數人，他通常都認識，並與他們的立場極為相似，而信中推論的事，確實可能發生，他並未預告要對辦事處不利；駭客部分他沒有該技術，與恐嚇要件不符，他是看臉書傳聞，並進一步從新聞得知，有相當理由確信為真；至於血衣及冥紙，則在信函開頭就已說明用意。

林男的辯護律師也說，反送中事件發生後，或許因林男年輕熱血，又活在同溫層中，感受格外深刻，覺得不能置身事外，希望法官考量這件事對他並無利益，卻還願意付出，對社會沒有敵性，判他無罪。

法官庭末諭知6月30日下午宣判。

林男庭後受訪表示，他單純是政治訴求表達，想要透過媒體輿論，對香港當局施壓，並無恐嚇他人的意圖，至於會寄血衣及冥紙的用意，他在包裹中都有提到，血衣是象徵「元朗事件」香港人流的血，而冥紙則象徵香港人的恐懼，他想用這份大家害怕的事情，讓香港政府可以去了解人民的處境。

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