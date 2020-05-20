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正式接掌文化部！李永得：「麗君障礙」對我壓力很大

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▲新任文化部長李永得。（圖／記者林敬旻攝）

▲新任文化部長李永得。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文20日上午於總統府宣誓就職，正式展開第二任期，新內閣團隊也隨之就任，行政院長蘇貞昌上午將率內閣成員赴總統府宣誓就職後，下午3時返回行政院召開臨時院會，院會結束後也率領全體閣員於行政院合影拍「開學照」。文化部長李永得會後受訪時表示，前文化部長鄭麗君過去四年的表現是歷史性的成就，「這個麗君障礙對我來講壓力很大」。

蔡英文20日上午宣誓就職，正式展開第二任期，依照這次總統就職典禮的規劃，受到新冠疫情影響，國宴取消，主要宣誓場合在總統府大禮堂，而就職演說以及接見駐台使節、外賓，地點則選在環境優美的台北賓館進行。

蘇貞昌20日上午率領新內閣前往總統府宣誓就職後，下午3時返回行政院召開臨時院會，會中由蘇貞昌發表談話，勉勵新任閣員與發表施政方針，並在院會結束後率領全體閣員於行政院合影拍「開學照」。

▲▼文化部長鄭麗君受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲前文化部長鄭麗君。（圖／記者李毓康攝）

李永得表示，文化部的業務非常廣泛，自己現在還在熟悉了解當中，因為要了解各個不同的文化藝術，以及相關表演團體的意見，文化部之後也會提出比較具體的願景。

李永得指出，鄭麗君過去四年的表現，他認為是歷史性的成就，「這個麗君障礙對我來講壓力很大」，未來文化部也會加倍努力，思考如何充分發揮。

不過外界也好奇，有關於接任文化部長，身兼民進黨立委的妻子邱議瑩是否有給建議。對此，李永得則回應，「當然有討論」，不過這也是一種成長貢獻的機會。

李永得強調，今天的院會由蘇貞昌向所有閣員勉勵，提醒所有閣員都要非常努力，並且融入各部會的政策，以實現對人民的承諾。

▼行政院長蘇貞昌與新任內閣合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌與新任內閣合影。（圖／記者林敬旻攝）

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