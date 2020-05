蔡英文就職僅提「年輕人」1次　青年團籲憲改列時間表、增加青年政策

▲總統蔡英文今日進行就職典禮。(圖/ETtoday攝影中心攝)

記者崔至雲/台北報導

總統蔡英文今(20日)宣誓就職,展開第二任總統任期。台灣青年民主協會針對今日蔡英文就職演說中提出的「修憲」及「十八歲公民權」,他們予以高度肯定。並呼籲,蔡英文應針對「憲改」與「青年」議題,做出更明確的宣示及實質行動,落實世代正義及青年對總統、執政黨的期盼,才能實現四年前蔡英文總統承諾「為年輕人打造一個更好的國家」。

針對蔡英文在就職演說談到,「朝野都有共識的18歲公民權,更應該優先來推動」,但從官方英文演說全文中,十八歲公民權被翻譯為「lower the voting age from 20 to 18」。青年民主協會強調,作為青年世代參與公共政策的直接途徑,「十八歲公民權」的內涵不只有選舉權,更應包含被選舉權,以及從憲法、各項法律所衍伸出來的年齡限制,才能真正落實世代正義與權責相當的法體制。

請繼續往下閱讀...

青年民主協會指出,未來修憲討論不可迴避的是,台灣仍面臨全世界最高的修憲門檻,就算修憲案送出立法院後,仍要經過 965 萬票人民同意複決始得通過,甚至比蔡英文總統本屆選舉所獲得的 817 萬票多上許多,顯見修憲之路窒礙艱困。因此,唯有降低修憲門檻,才能將青年對於憲法的想像與實踐,從目前「超過五分之一條文都被凍結」的僵固憲法中體現,並能與時俱進展現台灣的多元價值、人權保障與國家定位。

▲台灣青年民主協會呼籲,蔡英文應針對「憲改」與「青年」議題,做出更明確的宣示及實質行動,落實世代正義及青年對總統、執政黨的期盼。(圖/臺灣青年民主協會提供)



青年民主協會說明,蔡英文在上一任期中,處理年金改革、轉型正義、婚姻平權等議題,都有相當明確的時間表。然而,就憲改議題來說,立法院在上一屆次未成立修憲委員會,修憲議題也未能檯面上被廣泛討論。民主協會呼籲,對於未來的憲改進程,蔡英文總統應儘速提出更明確的時間表,也期盼在下個四年內,青年對於憲改的期待不再落空。



青年民主協會說,他們沒有忘記蔡英文於2016年就職演說時,曾經以「為年輕人打造一個更好的國家」作為重要主軸,更多次提及「年輕人」所面臨的困境。然而,今日的就職演說,除十八歲公民權外,總統僅於國防政策中提及「年輕人」一次。我們認為,2020年蔡英文總統憑藉比上一屆更多的青年選票連任,更應該要積極針對青年議題做出表態。但遺憾的是,我們並未在蔡英文總統對於未來四年的國家擘畫中,看見總統對青年的誠意。

青年民主協會再次呼籲,蔡英文應該針對「憲改」與「青年」議題,做出更明確的宣示及實質行動,落實世代正義及青年對總統、執政黨的期盼,才能實現四年前蔡英文總統承諾「為年輕人打造一個更好的國家」。