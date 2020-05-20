蓬佩奧賀蔡英文就職　《環時》：解放軍戰機可朝台灣更近一點

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

蔡英文總統520就職前夕，美國國務卿蓬佩奧發出賀電，祝賀她開啟第二個任期，並直呼蔡英文為總統。對此，大陸官媒《環球時報》今（20日）以「我軍戰機可朝台灣更近一點」作為標題發表社論，藉此批評美台搞小動作。

蓬佩奧在賀電中稱讚台灣是「強而有力且極可信賴的夥伴」，這也美國國務卿最近幾十年來，第一次公開祝賀台灣領導人開啟任期。《環球時報》指出，大陸方面很清醒，不會被華盛頓的這些動作帶偏節奏，一方面會做出新的台海博弈安排，牢牢把握這一地區局勢的戰略主動權，最終粉碎美台的所有圖謀。

▲520前夕蓬佩奧電賀蔡英文，近十多年首次有美國國務親公開祝賀。（圖／ETtoday攝影中心攝）

內文稱，蓬佩奧這樣做就是做給北京看。美國政府正在台灣問題上開倒車，用「切香腸」的方式試圖消磨北京在這個問題上的底線，同時有意刺激大陸方面，當成與北京博弈的牌一張一張往外甩。

文章指出，「當華盛頓打破那個規則時，中美關係和台海局勢都在變動，我們自然會調整對策，出我們的牌。華盛頓想把台灣帶回到世衛大會而碰一鼻子灰，就是這一情形的清晰寫照。」

▲近日大陸內部武統聲浪越來越高。（圖／國防部提供）

評論表示，最終決定台海局勢走向的是實力比拼，「現在可不是1996年台海危機的時候了，大陸的軍事力量已經能夠有效震懾台軍，威懾美軍。兩岸之間的經濟力量更是朝著大陸方向傾斜，這是台海局勢的大輪廓。」

內文提到，台灣外交領域最終可能出現「邦交國基本歸零的局面」，唯有華盛頓可能給某些高於之前的優待，但這種優待如果衝撞《反分裂國家法》，將意味著台灣之前的所有遊戲將在一夜之間終結。

評論最後強調，解放軍的戰機、軍艦可以朝台灣近一點，更近一點，「如果美軍更多來這個地區攪和，最受傷害的會是台灣經濟，美國的戰略風險一點也不比大陸的小，那將是大陸非常玩得起的長期遊戲。」