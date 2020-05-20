蔡英文520演說不談「九二」　陳明通：歷史已經翻過一頁

▲針對九二共識議題，陳明通直言歷史不用重複。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

今天蔡英文在520總統就職典禮上的演說，未重提4年前尊重「1992年歷史事實」的兩岸論述，改以「和平、對等、民主、對話」八字箴言為主軸，陸委會主委陳明通20日受訪直言，「我想歷史已經翻過一頁，這部分不需要再去重複了」，重申台灣反對一國兩制，堅持維持台海和平穩定的立場，並把陸委會未來四年的工作重點，放在應對疫情衝擊上。

陸委會主委陳明通、副主委兼發言人邱垂正兩人520後雙雙留任，師徒將聯手一同幫助蔡政府，應對未來四年的兩岸關係，陸委會也於20日下午舉辦記者會，說明蔡總統的就職談話涉及兩岸論述內容。

▲陸委會主委陳明通、副主委兼發言人邱垂正就蔡總統520就職演說有關兩岸部分，召開記者會。（圖／記者陳政錄攝）

陳明通首先提及，過去四年政府依靠著致力於台海和平、兩岸關係穩定、捍衛台灣主權，以及自由民主等成果受到海內外的肯定，才能得到817萬票的民意支持。

他繼續表示，蔡總統的就職演說講稿共21頁，其中14頁三分之二的內容，都在談未來四年的國家建設工程，顯見疫情造成方方面的衝擊，影響浩大，急需因應未來挑戰推動疫後重建；總統亦允諾要留下一個更好的國家。

接著在國家安全等領域，陳明通認為，兩岸關係依照既定的事務處理準則，包括按照中華民國憲法、兩岸人民關係條例等，因為「我們是一個民主法治國家」；同時，北京當局的「一國兩制」、矮化台灣主張，是我們不能接受的。

▲蔡英文520就職典禮演說內容偏重國家建設，對兩岸關係、新南向等著墨較少。（圖／ETtoday攝影中心攝）

他也強調，包括總統的講稿、學者分析都提到，兩岸關係正處在歷史的轉捩點，「我想總統要呼籲的是，雙方都有責任，來謀求一個長遠相處之道，來避免對立和分歧擴大」，期盼對岸領導人也能承擔起相對的責任。

對於媒體提問，四年前蔡英文曾表示對1992年歷史事實的尊重，本次卻隻字未提，陳明通直言，「我想歷史已經翻過一頁，這部分不需要再去重複了。」

另有關於未來四年內，兩岸關係是否為優先處理項目，以及台灣將如何應對陸方堅持的「一國兩制」，陳明通在回答時，轉而強調疫情對反全球化、經濟社會的衝擊，直指總統許諾給台灣美好的未來，因此不僅「和平穩定的兩岸環境是非常重要的」，政府也會著重推動疫情之後的國家重建，和產業經濟等的體制改革。

媒體提問何時開放讓「小明」回家，陳明通說，問題的本質還是疫晴，目前全球疫情依然嚴峻，所以國境管理的開放，都需要依照中央流行疫情指揮中心做決定。

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