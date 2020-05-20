回應蔡英文520演說　江啟臣：「不接受一國兩制」是台灣共識

記者羅婉庭／台北報導

總統蔡英文正式展開新任期，針對總統就職談話中提及「不接受一國兩制」，國民黨主席江啟臣在中常會上表示，「和平、對等、民主、對話」是朝野都同意的原則，「不接受一國兩制」也是台灣共識。

▲國民黨新任黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）



江啟臣說，蔡總統的「和平、對等、民主、對話」是朝野都同意的原則；「不接受一國兩制」也是台灣共識。但過去四年在蔡英文領導下，兩岸交流嚴重倒退；今天的談話，也看不到未來打算如何重建兩岸互信。蔡總統今天的演講中，承諾仍將依循中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸關係，但這四年來，反而越來越看不見，中華民國的各種象徵。

江啟臣表示，早上蔡英文談「台灣的民主故事」的亮眼，卻很少正視保障台灣社會民主自由的制度基礎是中華民國的憲政體制，是早在109年前建國之初，就已經揭櫫的原則價值！也難怪，蔡總統會一直強調「中華民國台灣這七十年來」，輕忽了中華民國早在1912年創建，曾是亞洲第一個民主共和國、第一和第二次世界大戰戰勝國，更曾是聯合國發起國的歷史事實。



江啟臣指出，先前他曾在立院提出投票權下修18歲、被選舉權下修到20歲的修正案，本黨許多同志也拋出過閣揆同意權、國情咨文常態化等修憲議題，修正當前「總統有權無責，行政院長有責無權」的問題；早上樂見總統也正式回應修憲議題。但國民黨同時希望，總統在揭櫫修憲議程的同時，能夠先對中華民國憲政體制的沿革、內涵，能展現更多的尊重。



江強調，中華民國是我們共同的國家認同；國民黨不只是中華民國的捍衛者，更是憲法中民主、自由、均富價值的實踐者。國民黨未來將繼續為人民理性監督政府、提供政策發想、揭發不法弊案，並促進朝野對話。任何政黨只要著眼於國家與人民福祉，我們都願意展開對話合作，為台灣的人民與民主共同努力。

蔡英文在就職談話中表示，面對複雜多變的兩岸情勢，「過去四年，我們盡力為兩岸和平穩定，做出最大的努力，也獲得國際社會的肯定；我們會持續努力，也願意跟對岸展開對話」為區域安全，做出更具體的貢獻。

對於兩岸局勢不穩定，她強調「和平、對等、民主、對話」八個字，指出不會接受北京當局，以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，這是堅定不移的原則。我們也會持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務。這是我們維持台海和平穩定現狀的一貫立場。





▲江啟臣主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）