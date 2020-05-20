　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回應蔡英文520演說　江啟臣：「不接受一國兩制」是台灣共識

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／台北報導

總統蔡英文正式展開新任期，針對總統就職談話中提及「不接受一國兩制」，國民黨主席江啟臣在中常會上表示，「和平、對等、民主、對話」是朝野都同意的原則，「不接受一國兩制」也是台灣共識。

▲國民黨新任黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨新任黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

江啟臣說，蔡總統的「和平、對等、民主、對話」是朝野都同意的原則；「不接受一國兩制」也是台灣共識。但過去四年在蔡英文領導下，兩岸交流嚴重倒退；今天的談話，也看不到未來打算如何重建兩岸互信。蔡總統今天的演講中，承諾仍將依循中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸關係，但這四年來，反而越來越看不見，中華民國的各種象徵。

江啟臣表示，早上蔡英文談「台灣的民主故事」的亮眼，卻很少正視保障台灣社會民主自由的制度基礎是中華民國的憲政體制，是早在109年前建國之初，就已經揭櫫的原則價值！也難怪，蔡總統會一直強調「中華民國台灣這七十年來」，輕忽了中華民國早在1912年創建，曾是亞洲第一個民主共和國、第一和第二次世界大戰戰勝國，更曾是聯合國發起國的歷史事實。

江啟臣指出，先前他曾在立院提出投票權下修18歲、被選舉權下修到20歲的修正案，本黨許多同志也拋出過閣揆同意權、國情咨文常態化等修憲議題，修正當前「總統有權無責，行政院長有責無權」的問題；早上樂見總統也正式回應修憲議題。但國民黨同時希望，總統在揭櫫修憲議程的同時，能夠先對中華民國憲政體制的沿革、內涵，能展現更多的尊重。

江強調，中華民國是我們共同的國家認同；國民黨不只是中華民國的捍衛者，更是憲法中民主、自由、均富價值的實踐者。國民黨未來將繼續為人民理性監督政府、提供政策發想、揭發不法弊案，並促進朝野對話。任何政黨只要著眼於國家與人民福祉，我們都願意展開對話合作，為台灣的人民與民主共同努力。

蔡英文在就職談話中表示，面對複雜多變的兩岸情勢，「過去四年，我們盡力為兩岸和平穩定，做出最大的努力，也獲得國際社會的肯定；我們會持續努力，也願意跟對岸展開對話」為區域安全，做出更具體的貢獻。

對於兩岸局勢不穩定，她強調「和平、對等、民主、對話」八個字，指出不會接受北京當局，以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，這是堅定不移的原則。我們也會持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務。這是我們維持台海和平穩定現狀的一貫立場。

▲江啟臣主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲江啟臣主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

ET快訊
致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱
即／逆轉勝！欠1.8萬罰款整棟房被法拍　執行署撤銷拍賣程序
蓬佩奧稱蔡英文「總統」　陸國防部發聲明：極端錯誤、非常危險
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨批蔡英文「詞藻華麗內容空泛」　林俊憲酸：恐怕很難超越「633」

「2020520」好日子！北市605對登記結婚　創5年新高

愛你愛你我愛你！520登記結婚6007對　創歷年第4高

新北市紓困核定率高達57.48％　要求衛福部再撥5億急難金

幕後／蔡英文就職講稿修改50次　台灣共同體藏了2個「彩蛋」

國民黨5評蔡英文就職演說：她應誠實面對政見跳票事實

蘇貞昌喊話新內閣這件事沒說「我會怪你」　14點期許一次看

洪秀柱重批蔡英文：外交、國防跟兩岸關係「一敗塗地」

國民黨代邀錄「全民監票」挺韓影片　全黨僅1人響應...計畫恐胎死腹中

藍委提修法防N號房！蔡易餘：女星拍裸照算不算猥褻？有些人就喜歡被看私處

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

國民黨批蔡英文「詞藻華麗內容空泛」　林俊憲酸：恐怕很難超越「633」

「2020520」好日子！北市605對登記結婚　創5年新高

愛你愛你我愛你！520登記結婚6007對　創歷年第4高

新北市紓困核定率高達57.48％　要求衛福部再撥5億急難金

幕後／蔡英文就職講稿修改50次　台灣共同體藏了2個「彩蛋」

國民黨5評蔡英文就職演說：她應誠實面對政見跳票事實

蘇貞昌喊話新內閣這件事沒說「我會怪你」　14點期許一次看

洪秀柱重批蔡英文：外交、國防跟兩岸關係「一敗塗地」

國民黨代邀錄「全民監票」挺韓影片　全黨僅1人響應...計畫恐胎死腹中

藍委提修法防N號房！蔡易餘：女星拍裸照算不算猥褻？有些人就喜歡被看私處

韓慰安婦機構「濫用捐款」！佛教高僧購書耗百萬　卻買不起防癡呆繪本

BBC整理蔡英文新任期6大挑戰！「防疫外交」成果有限　社會對立添不安

國民黨批蔡英文「詞藻華麗內容空泛」　林俊憲酸：恐怕很難超越「633」

外資大砍台股！Q1減持176.5億美元　創歷史新高紀錄

周杰倫、昆凌520灑狗糧❤️　甜跳雙人舞「右手讓粉絲都笑了」

NeiNei霸氣飆舞44秒！　自信撩髮湊向鏡頭…大長腿神複製老爸吳尊

摳爆少女像！韓23歲男對慰安婦「擲石洩憤」...被制止反毆對方3拳

Pony幫你分析4大「底妝工具」用法＆妝效　最後一種搭配超好用！

獨／舌頭發霉！她硬撐2個月…竟「爛出10元深窟」　醫挖整塊肉嘆：第二期了

中職／彈力球拖長時間　陳傑憲：投手比較辛苦

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

政治熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

陳時中一句回答藏底　他驚：高境界

快訊／蔡英文就職演說中英版全文　誓言打造一個更好的國家

蔡英文PO台灣抗疫全紀錄　9萬人看哭

林佳龍曬觀禮燦笑照　藏鏡人竟是盧秀燕

蘇嘉全搶著唸誓詞　蘇貞昌眼神殺過來

「全世界欠台灣一份情！」　美亞太助卿大讚蔡英文防疫

韓國瑜是「渣男式道歉」！她怒曝原因

快訊／大仁哥卸任！蔡英文陪同　陳建仁滿臉笑容走出總統府

520就職女主持　「套裝藏巧思」典禮新嬌點

韓國瑜不出席520　堅持留高雄拚市政

快訊／520宣誓就職！蔡英文開口唱國歌

蔡英文：不接受中國以「一國兩制」矮化台灣

更多熱門

相關新聞

新內閣上路！蘇揆率閣員拍開學照

新內閣上路！蘇揆率閣員拍開學照

總統蔡英文20日上午於總統府宣誓就職，正式展開第二任期，新內閣團隊也隨之就任，行政院長蘇貞昌明天上午將率內閣成員赴總統府宣誓就職後，下午3時返回行政院召開臨時院會，院會結束後也率領全體閣員於行政院合影拍「開學照」。

蔡不談九二　陳明通：歷史已經翻頁

蔡不談九二　陳明通：歷史已經翻頁

陸官媒：解放軍戰機可朝台灣更近一點

陸官媒：解放軍戰機可朝台灣更近一點

蔡英文就職僅提「年輕人」1次　青年團籲增加青年政策

蔡英文就職僅提「年輕人」1次　青年團籲增加青年政策

關鍵字：

520總統就職典禮蔡英文江啟臣

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

蔡依林爸媽證實已離婚！

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

相差56歲！乾爺爺23歲妹面前開「12星座男女姿勢圖」

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

陸媒520曝光兵推影片 24小時「解放台灣」

二哈狠臉嗆聲阿金　爸鬆手牠垮臉

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面