基隆某國小女童自殘社工介入　說出色狼叔叔在她6歲時做的獸行

▲ 2013年間就讀基隆幼稚園大班女童小美（化名）的母親為了躲避家庭暴力，帶著小美躲在熟識的一名連姓男子住家，連男卻趁與小美獨處時性侵女童。（圖／示意圖與本案無關／免費圖庫pxhere）

記者郭世賢／基隆報導

2013年間就讀基隆市幼稚園大班女童小美（化名）的母親為了躲避家庭暴力，帶著小美躲在熟識的一名連姓男子住家。連男卻趁與小美獨處時性侵女童，時隔6年因小依出現自殘現象，整起案件曝光，基隆地檢署近日偵結，將連男依涉犯妨害性自主罪起訴。

連男原就與女童小美的母親熟識，2013年間小依媽媽因家庭暴力躲避家暴夫，在連男家中躲了1個多月。連男見小美年幼懵懂，竟趁與小美獨處時，性侵當時還在讀幼稚園大班小美，但當時並不知道連男係對自己侵犯的違法行為，總共發生1至5次，但卻深印在腦海當中。

6年後，小美慢慢瞭解連男侵犯自己，開始出現割手自殘的行為，父親發現後，為制止她，竟恐嚇她若再自殘，將拿刀砍她的手，嚇得小美通報家暴，社工人員乃介入調查。沒想到訪談中，意外得知，小美因為當年讀幼稚園時被連男性侵的陰影，所造成的自殘行為，社工人員於是在2019年7月19日帶著她驗傷並到警察局報案；警方受理後，約談連男到案說明。

連男在警方偵訊時否認犯行，並表示自己並未性侵小美，也沒有做出性交行為，但警方並未採信，依法將他移送基隆地檢署。經基隆地檢署檢察官調查近日偵結，依涉犯妨害性自主罪將色狼連男起訴。

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