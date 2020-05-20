與人夫衝摩鐵「8度激情交疊」！她傳訊正宮自爆姦情：想分手…下場慘爆

▲她與人夫衝摩鐵8度激情交疊，下場慘爆。（示意圖／Ettoday資料照）

記者戴若涵／基隆報導

基隆一名女子小琳（化名）明知道人夫阿炎（化名）是有家室的人，竟仍與對方8度衝摩鐵激情對戰，事後她因為想跟阿炎分手，主動傳訊息給正宮曝光姦情，遭正宮提告求償。基隆地方法院審理後，依相姦罪判小琳應執行有期徒刑4月，得易科罰金確定；民事部分應賠償正宮60萬元，可上訴。

根據基隆檢方調查，小琳明知道阿炎有配偶，卻還分別在2018年1月29日及同年的4月16日、5月2日、7月1日、9月14日、9月21日、9月21日、9月25日與對方到摩鐵開房間，選的還都是同一間摩鐵，另外，2013年7月至2018年10月間某日，2人也到新店一處摩鐵幽會，這8次都發生性行為。

小琳2018年10月1日主動傳訊息給正宮表示，「想跟阿炎分手」。正宮這才驚知丈夫早已背叛婚姻，一狀告上法院，並求償250萬元的精神撫慰金；面對正宮提訴捍衛自己的權益，小琳不否認犯行，但表示自己的經濟負擔很重，且正宮早已撤回對阿炎的告訴，又坦承早就懷疑兩人之間的關係，250萬元這個數目實在太高了。

基隆地方法院審理後，刑事部分依8個相姦罪各判小琳有期徒刑2月，應執行有期徒刑4月，得易科罰金12萬元確定；至於民事部分則須賠償正宮60萬元，全案仍可上訴。

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