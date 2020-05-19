龍來新竹！味全龍正式進駐風城　魏應充攜手林智堅寫棒球新頁

▲中華職棒第五隊味全龍確定將進駐風城！味全龍吉祥物（Weddie）今也首次公開亮相見證歷史時刻。（圖／味全龍提供，下同）

生活中心／綜合報導

中華職棒第五隊味全龍確定將進駐風城！新竹市政府今日宣布，頂新集團旗下龍來球場股份有限公司經招商評選，也順利與新竹市府完成簽約，成為球場委外經營廠商。新竹市立棒球場未來完工後，不僅是國內第一個全新職棒球場，也將肩負龍將們再創新猷的重任。味全龍吉祥物（Weddie）今也首次公開亮相見證歷史時刻。

新竹市立棒球場委託民間經營管理OT案，今日舉行委外經營廠商簽約儀式，現場除了味全龍go beauties小龍女帶來精采開場，吉祥物威弟（Weddie）也首次出任務亮相。

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龍來球場公司董事長陳宏隆表示，新竹市充滿朝氣與潛力，讓集團對於這項選擇充滿信心，未來龍來公司也將致力將球場打造為在地的生活重心，提供竹竹苗民眾及廣大球迷一個平、假日都能親近的休憩空間，創造良好的觀賽體驗。

味全龍領隊吳德威則表示，創辦人魏應充先生去年三月及十一月兩度造訪新竹並向市府請益，這次簽約他雖無法到場，也透過家人轉達對球隊落腳新竹的重視，叮嚀球隊要用心規劃球場的軟硬體設施，滿足球迷們的期待。

吳德威說，球隊從籌組到整軍完成，處處都有魏應充創辦人的身影，包含主場的考量，創辦人甚至親自走訪各地球場、四處請益，如今球隊運作漸入佳境，都要感謝創辦人一路的支持。

新竹市長林智堅表示，新竹市立棒球場的重生，是不同領域專長團隊緊密結合的成果，能夠與專業團隊形成重要夥伴關係，將為新竹市棒球里程碑翻開歷史新頁，創造無限未來。

重生的新竹市立棒球場未來完工後也將是國內第一個全新的職棒球場，特別是設計規劃上，也配合將來智慧球場的設備需求預留空間。

吳德威表示，味全龍走的每一步都希望能為台灣職棒產業提供更多發展動能，並且帶動產業鏈的經濟成長。未來除將回饋基層棒球、深化新竹扎根工程，也希望能結合在地科技產業鏈，一起打造AIoT智慧科技球場，創造職棒球場的新典範。