▲▼ 台東進行草埔森永隧道防災演習，跨縣市整合協調救災資源。（圖／台東縣消防局提供，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣109年度災害防救演習於19日在草埔森永隧道舉行，演習採半預警實兵演練方式進行，一通民眾的報案電話，幾乎同一時間所有消防局119值勤員，都接到相同事故的報案電話，南迴隧道安朔交控中心也在第一時間通報消防局，表示有遊覽車追撞載有不明物質的小貨車，遊覽車後方起火，現場不明物質持續外洩，小貨車及遊覽車受困人數無法確定。

針對草埔森永隧道重大交通事故，消防局立即在達仁鄉公所成立災害應變中心，119救災救護指揮中心也立即派遣大武大隊所屬消防分隊出勤及轉報警察局、衛生局、環境保護局、交通及觀光發展處、交通部公路總局第三區工程處等相關單位進行應變，演練項目包括災情查報通報演練、應變中心開設、安朔交控中心應變演練、封路作業及災區交通管制、毒化災害搶救演練、車輛受困搶救、大量傷病患演練、前進指揮協調所開設演練、疏散撤離演練、收容所開設演練等。

近年來台東縣的防災演習以「找出問題」為目的，縣長饒慶鈴表示，不預先「兵棋推演」直接實施「半預警實兵演練」及首次跨縣市整合及協調中央與地方的救災資源。演習除了強化各單位救災效率與效能、熟稔處置流程、整合運用及分工，更重要的是讓各局處了解在隧道與一般道路處理災害時的差異性及注意事項，以因應隨時隨地可能發生的災害，充分並正確發揮救災能量，才能在災害發生時，將損失降至最低，確保民眾生命及財產安全。

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