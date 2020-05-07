台南防疫不鬆懈　二度辦理住宿型社福機構聯合防疫演練

▲台南市社會局聯合衛生局、環保局、消防局，在中西區璐德老人養護中心，辦理機構防疫演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市社會局聯合衛生局、環保局、消防局，7日上午10時在中西區璐德老人養護中心，再度辦理機構防疫演練，由副市長許育典偕同衛福部常務次長薛瑞元，親自到場視察並關心演練執行情形，顯現中央聯合地方政府及民間積極共同對抗新冠肺炎疫情的決心。

新冠肺炎疫情在國人共同「抗疫」的努力下，連續多日無本土病例，但中央及地方政府仍絲毫不敢大意，黃偉哲市長指示有關局處應未雨綢繆，持續協助機構強化防疫實戰力並超前部署。

相較於在3月由社會局辦理的防疫演練，本次除模擬機構發生疑似及確定病例之應變情境，包括疑有感染個案時任務編組的啟動、防疫動線及送醫流程的安排、環境清潔消毒；發生確定病例時的疫情調查、就地隔離、分艙分流管理及工作人員調度安排之外，今日更進一步演練當機構出現群聚感染時的應變處置作為，一旦機構內發生2名以上確診個案，經衛生局整體評估和疫情調查後，有群聚感染情形，則將機構內住民全數撤離至集中檢疫場所，並進行終期消毒。

這次演練中央衛福部薛瑞元次長親自南下視察，中央與地方共同全面防堵新冠肺炎疫情；許副市長表示，台南市政府自疫情初期即陸續展開各項預防性防疫工作，包括於農曆年後辦理全市老人安養護機構、兒少安置機構、身心障礙等138家住宿型福利機構的防疫輔導查核、在3月26日首度與財團法人台南市私立林澄輝社會福利慈善事業基金會合作，針對防疫整備及確定病例的應變作業進行演練，並提供演練影片作為防疫示範；更進一步於4月由本市感染控制領域的專家及實務工作者共同組成防疫諮詢督導小組，深入機構現場，逐一完成個別機構的輔導工作，以分區管理及分流照護的原則，提供機構防疫諮詢及具體建議，實質提升機構防疫能量。

許副市長轉述黃偉哲市長提醒，在疫情尚未完全舒緩前，面對疫情仍應嚴陣以待、慎防破口，並強調防疫沒有假期更無捷徑，透過持續的落實及反覆練習，相關照顧工作人員才能熟練各項正確的防疫應變作為，保障自身及照顧對象的健康安全。許副市長接著補充，本次實地演練拍攝的影片會分享給其他機構觀摩，共同提升住宿型社福機構因應疫情的實戰力；另外，社會局表示配合中央政策，全市138家住宿型福利機構的訪客管理措施自5月1日起已改採實名制預約訪視，有條件開放實地探視，包括至機構訪視住民前須先預約且實名登錄、每位住民每天限1組訪客（不可多於3人）探視1次、盡量安排在公共區域通風良好處辦理會客並全程配戴口罩，同時排除有感染疑慮或有相關症狀的訪客，另市屬各級學校亦自7日起恢復開放，供民眾使用，後續仍將視中央流行疫情指揮中心之疫情指示及台南市實際疫情狀況彈性調整作為。

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