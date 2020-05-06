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防災需求激增　火災警報器、滅火器4天銷量飆1.3倍

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東森購物推出「居家滅火防災逃生必備商品」專區（圖／東森購物提供）

▲住宅用火災警報器、家用型滅火器近期躍升為網購熱銷商品。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

近期火警意外頻傳，如何安全逃生以及消防觀念引起民眾關注，也推升防災、滅火等相關商品需求激增，有網購業者發現近4日居安類商品銷量年增1.3倍，除了家用型滅火器賣得好，住宅用火災警報器、防煙面罩、偵煙型偵測器等銷量也在近期攀升。

東森購物統計，滅火器、住宅用火警警報器與逃生用品等成為近期消費者搶購的商品，自5月以來，相關商品銷售成長230%，其中又以火災防煙面罩、10型乾粉滅火器、住宅式火災警報器與太星電工蓋安全彩色延長線等4大項商品最受青睞。購物網也推出「居家滅火防災逃生必備商品」專區，精選多款防災逃生必備商品，包含住家用語音火災警報器、防煙面罩、乾粉滅火器等，從預防、警示到逃生，提供全方位守護。

松果購物發現，大多消費者在採購防災商品中，以「滅火器」及「防煙面罩」兩大類別最熱銷，各種滅火器以攜帶方便、不佔空間的「迷你型泡沫滅火器」銷量表現最突出，銷售一周近百瓶，較去年同期成長超過5成，「高溫防煙面罩」近4天也賣超過100組。此外，「緊急出口標示燈」、「應急保溫救生毯」也是熱銷防災商品。

PChome 24h購物也表示，5/1～5/4近4日居家安全類商品較去年同期大幅成長1.3倍，以「住宅用火災警報器」及「滅火器」兩大類別在站上最熱銷，占近4日居安用品銷量約70%，像是住警器可在發生火災的第一時間發揮警示作用，爭取黃金逃生時間；另也觀察到「偵煙型偵測器」銷量表現突出，主因是火災產生之濃煙致死率高，因此民眾在臥室、客廳、書房等空間增加警報器配置。

其他網購熱賣居安商品包括「TYY光電式偵煙型住宅用火災警報器」、「好神照智慧偵測預警機」、「滅火之王乾粉滅火罐」，以及適合安裝於廚房、神明廳、佛堂等空間的「偵熱型偵測器」。避難方向指示燈、緊急照明燈與手電筒，亦列為不可或缺的居安設備，當災害導致停電等緊急狀況時，可於黑暗中導引逃生出口方向。

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