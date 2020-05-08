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最美公路通車即封閉！他貼「草埔隧道」假消息　陰蘇貞昌下場曝

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▲南回迴公路草埔隧道23日下午5時以後已開放通車。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲南回迴公路「草埔隧道」2019年底通車才第3天，就有民眾散佈「封閉通行」謠言。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者徐愷昕／高雄報導

南迴「草埔隧道」全長4.6多公里，橫跨台東達仁鄉及屏東縣獅子鄉，2019年底通車後節省了不少往返2地的車程，但當時才剛通車第3天，就有一名張姓男子在臉書散佈「封閉通行」假消息，謠言一出不僅引發網友熱議、轉傳，更是造成公路單位極大困擾。張男事後被依法送辦，日前判決出爐，遭處罰鍰2000元。

號稱全台最美公路，省道台9線草埔隧道2019年12月23日通車後，同年月26日下午5點許張姓男子就在臉書寫下，「草埔隧道不通、騙子治國」、「蘇（貞昌）風光通車典禮秀完一天……路又封起來了，執政真的是有需要這樣玩的嗎？」等文章供人閱覽，當時謠言一出瞬間引發網友討論，且因內容已影響公共安寧，張男被依違反社會秩序維護法送辦。

當時公路總局發布新聞稿指當天下午通車，由於還需要移開管制用的紐澤西護欄及佈置通車儀式使用舞台等物品，不是蘇院長主持通車典禮後馬上就可以通車，因此未宣佈通車的時間點。

但有的駕駛人以為在蘇院長等官員離去後，就可以行駛草埔隧道，發現蘇院長離去後隧道還無法使用，就在現場抱怨，並將該段影片上傳，接獲訊息的網友也不了解究竟，也未再查證，就相互轉傳，引發草埔隧道通車典禮後再行封閉的誤會。

法庭上張男辯稱貼文是轉載他人臉書，他自己也不清楚實際情況，但法官認為張男未經查證就散布，內容還指控政府惡意欺騙民眾草埔隧道已經通車，但實際上並未通車等話，造成大家心生恐慌，日前依社維法處2000元罰鍰。

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