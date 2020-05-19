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國務卿爆「使喚助理遛狗」！川普力挺反擊：他忙著和金正恩談判

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普被問及國務卿的「遛狗風波」時表示，蓬佩奧可能忙著和金正恩、習近平等人談話，才會做出類似要求。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國國務院前督察長利尼克（Steve Linick）突遭開除，據傳被革職前正在調查國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）是否濫權，要求助理處理遛狗等私人事務。總統川普18日證實，接受蓬佩奧的建議以後開除利尼克，但他指出，蓬佩奧可能是「忙著和北韓領導人金正恩談判」，才會要求助理遛狗。

川普18日證實在蓬佩奧的要求之下開除幕僚長。他坦言不認識利尼克，也不知道濫權調查的存在，但對於「遛狗」一事感到懷疑，「這個人（蓬佩奧）應該要和大國協調戰爭與和平，但民主黨和假新聞媒體卻對於一個幫他們遛狗的人很感興趣。」

▲▼美國總統川普考慮恢復對WHO援金的10%。（圖／路透社）

▲川普表示，他希望國務卿更專注在工作之上。（圖／路透）

綜合《路透社》、《韓聯社》報導，川普對於國務卿讚譽有加，並且出言辯護，「也許他正忙著跟金正恩談判核武，所以他可能會說『可以請你幫我遛狗嗎？你介意幫我遛狗嗎？我正在跟金正恩說話。』」他還提到，蓬佩奧也可能忙著和中國國家主席習近平習近平討論疫情導致的破壞與賠償問題。

川普表示，他希望國務卿更專心在工作而非瑣事之上，「我寧可讓他和某個世界領導人通話，而不是讓他洗碗盤……你知道這聽起來有多愚蠢嗎？真是令人難以置信。」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）被爆要求助理處理遛狗等私人事務。（圖／達志影像／美聯社）

國務院前督察長利尼克突然遭到開除，2名國會官員披露，他被革職之前正在調查蓬佩奧是否濫權，要求身為「政治任命公職人員」（Political Appointee）的助理處理溜狗、領回乾洗衣服、預約餐廳等私人事務，疑似因此遭受報復。

另據Axios報導，眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）於18日發布聲明表示，利尼克同時也在調查川普政府是否未經國會批准，試圖將武器販售給沙烏地阿拉伯。

儘管蓬佩奧坦承建議川普開除利尼克，但是因為對方工作表現未達預期。他也強調根本不知道調查事件，所以此舉不是報復。


►反駁報復說！蓬佩奧坦承「建議開除督察長」：不知他在調查我

►美國務院督察長疑遭川普報復　丟官前正調查「蓬佩奧濫權」使喚助理遛狗

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

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