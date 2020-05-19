快訊／川普下最後通牒！提「WHO聯手中國阻礙台灣分享抗疫」　威脅永久凍結金援

記者陳亭伃、詹雅婷／綜合報導

世界衛生大會（WHA）18日登場，世界衛生組織秘書長譚德塞特別邀請中國國家領導人習近平致詞，雙方互讚抗疫有功，而在此之前，美國曾多次抨擊WHO因刻意包庇中國隱匿病情，若未做出改善將凍結其資金贊助，而在昨日會後，美國總統川普稍早在推特上發文，特別表示，將再給予WHO最後30天的期限，若未進行改革或是回應，將永久凍結金援，且將考慮退出WHO。

▲川普多頁信件指控譚德塞怠職。（圖／路透社下同）

川普19日突在推特上發出長達4頁的信件給予WHO秘書長譚德塞，提到曾在4月份曾暫停給予WHO金援，希望WHO可以在限期內改善，但並未看到顯著的成果，甚至一再包庇中國。川普在信中特別提及台灣，認為WHO忽略台灣提到新冠肺炎會人傳人，甚至不願意與全世界分享這樣的訊息，很可能是基於某些政治因素。

此外，中國自2019年12月底就在武漢出現新冠肺炎相關病例，但是卻未如實呈報，甚至在上海公共衛生臨床中心教授張永貞（Professor Zhang Yongzhen）在1月初首度發現全球第一個病毒基因排序後，隔天實驗室卻突然遭到關閉，而WHO卻噤聲並未深入調查。

▲中美關係在新冠肺炎疫情上再現僵局。

川普多點重申中國與WHO的行為，包括1月14日，中國突宣布「新冠肺炎並未能夠人傳人」的訊息，並宣稱經過初步調查，根本就沒有證據能夠顯示新冠病毒可以人傳人、且自武漢傳出。而在中國領導人習近平提到新冠肺炎並未大爆發時，譚德塞也未將新冠肺炎列為國際衛生緊急事件，但在一周後，卻又翻盤，將新冠肺炎列入國際衛生緊急事件。

而當國際衛生組織專家小組準備進入中國進行調查新冠肺炎，卻遭到中方緩止，直到最後一刻才得以進入，更拒絕2名美籍專家入境。

川普也憤怒指出，譚德塞當時對於各國提出旅行限制感到不滿，反對各國對中國的旅行限制令，「你的政治傾向在這件事情上很致命，因為許多國家都仰賴你給的資訊」，對於中國的旅行限制都已經遲了許多；2020年2月3日，譚德塞特別強調中國在抗疫中的功勞，認為中國保護全世界免於病侵害，甚至再提到旅行限制不必要。

2020年2月3日，譚德塞特別強調中國在抗疫中的功勞，認為中國保護全世界免於病侵害，甚至再提到旅行限制不必要，但當一切矛頭指向中國武漢時，中國早已經允許超過百萬的人離開城市，甚至到世界各地旅遊，中國政府更是要求各國取消旅行限制。川普砲轟譚德塞曾說「病毒傳到中國境外的機率非常低」的錯誤言論。

川普再提到WHO因為引用中國錯誤的數據，導致新冠肺炎無症狀者傳染速度爆增，中國曾提到只有百分之1的人無症狀，事實卻非如此。而日本、南韓與其他國家針對這項數據同樣提出強烈的質疑，可以說中國與WHO呈報的資訊完全不正確。

▲新冠肺炎在全球釀成500萬人感染。

WHO到2020年3月11日才發布新冠肺炎疫情大流行，當時疫情已擴散至全球114國，超過10萬人確診，4000人以上染疫病逝。2020年4月11日，多名非洲國家大使致函中國外交部，提及非洲人士在廣州等疫情流行城市所受到的歧視待遇。川普提到，當時譚德塞就知道中國當局正在執行強制性隔離、驅逐和拒絕向這些國家提供服務，也沒有對中國的種族歧視行為發表任何評論，卻毫無根據把台灣針對應對疫情失當的申訴貼上種族歧視標籤。

聲明信也提到，世衛組織無視於那些與中國政府相衝突的可信說法，也就是「病毒在武漢蔓延」，發出嚴重不準確或誤導性說法，屈服於中國國家主席習近平的施壓，避免宣布新冠肺炎疫情爆發為緊急事件。信件最後提及當年SARS風暴，時任WHO秘書長作為，以及給予譚德塞最後30日通牒，若未改善或回應，美國將永久凍結金援與考慮退出WHO。